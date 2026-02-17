Cứu 2 người trong vụ cháy nhà vào sáng mùng 1 Tết

Hồi 6 giờ 53 phút ngày 17-2 (mùng 1 Tết), Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), Công an TP Hải Phòng nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 30 Lô 22 phố Thái Phiên, phường Gia Viên.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy và kịp thời cứu được 2 người ra ngoài an toàn

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 của căn nhà 3 tầng, thời điểm xảy ra cháy có một cháu bé và một người phụ nữ ở trong nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường cùng Công an phường Gia Viên nhanh chóng triển khai công tác trinh sát, tổ chức tìm kiếm cứu người và triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan. Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình chữa cháy, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã kịp thời cứu được 2 người ra ngoài an toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, làm rõ.

Cũng trong rạng sáng ngày mùng 1 Tết, nhờ chủ động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời dập tắt đám cháy cháy xảy ra ở đống phế liệu của nhà máy giày Vento thuộc Công ty TNHH Nhật Việt, ở số 132 đường Cát Bi, phường Hải An, Hải Phòng (đã dừng hoạt động trước Tết, máy móc đã thanh lý), không thiệt hại về người.