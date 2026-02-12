HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lời tâm tình của gia đình thoát khỏi vụ cháy nhà gửi đến Công an TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phường Tân Hưng vừa gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an TPHCM.

Ngày 12-2, đại diện Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho hay vừa nhận được thư cảm ơn từ gia đình chị Lê Phương Thảo liên quan vụ "cháy nhà ở TPHCM lúc rạng sáng, 4 người bị mắc kẹt", xảy ra vào ngày 8-2.

Lời tâm tình của một gia đình gửi đến Công an TPHCM - Ảnh 1.

Cảnh sát đưa người mắc kẹt ra ngoài

Bức thư cũng được gửi đến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7.

Thư viết: "Lời đầu tiên, gia đình chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các chú, các anh trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ trực tiếp đã kịp thời cứu giúp gia đình chúng em trong thời khắc nguy hiểm nhất.

Các anh thân mến, có lẽ với các anh hôm đó là một ca làm nhiệm vụ như rất nhiều ca trực khác, nhưng đối với gia đình chúng em, đó là ngày được sống lại thêm một lần nữa.

Khi đám cháy xảy ra, chúng em thật sự hoảng sợ, hai đứa con còn quá nhỏ, chúng em chỉ biết ôm con và cầu mong phép màu xuất hiện. Trong thời khắc hoảng loạn và tuyệt vọng, hình ảnh các anh quả cảm, tận tâm là tia hy vọng, là hình ảnh mà gia đình chúng em sẽ mang theo suốt cuộc đời!

Nhờ các anh, gia đình chúng em được trọn vẹn.

Nhờ các anh, hai con gái nhỏ của chúng em vẫn còn cha mẹ bên cạnh mà không phải tủi thân khi chịu cảnh mồ côi, bất hạnh, vợ chồng chúng em còn có nhau, cả nhà được bình an, đoàn tụ. Với chúng em, đó là điều quý giá nhất trên đời.

Gia đình chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Biết ơn các anh đã cao cả gánh trên mình trách nhiệm, dũng cảm vì nhân dân. Biết ơn vì thời khắc sinh tử đó các anh đã đến. Biết ơn vì các anh đã làm quá tốt sứ mệnh của mình không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng cả sự dũng cảm và tận tâm.

Chúng em mong rằng trong những lúc mệt mỏi hay áp lực, các anh sẽ nhớ rằng rất nhiều gia đình như chúng em luôn luôn ghi nhớ, kính trọng và biết ơn sâu sắc những gì các anh đã làm!

Chúng em chúc các anh luôn mạnh khoẻ, bình an để thắp sáng hy vọng cho nhiều gia đình như chúng em. Một lần nữa gia đình chúng em gửi lời biết ơn bằng tất cả sự kính trọng và ghi nhớ sâu sắc ân tình này!"

Lời tâm tình của một gia đình gửi đến Công an TPHCM - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TPHCM rất vui khi nhận được bức thư.

Như Báo Người Lao Động thông tin, hơn 2 giờ ngày 8-2, đám cháy bùng lên từ căn nhà 3 tầng ở đường số 36, phường Tân Hưng. Lúc này trong nhà có 4 người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Lửa sau đó nhanh chóng bén vào đồ đạc, xe máy, lan rộng khắp nhà.

Lực lượng chức năng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Lời tâm tình của một gia đình gửi đến Công an TPHCM - Ảnh 3.
Lời tâm tình của một gia đình gửi đến Công an TPHCM - Ảnh 4.

Nội dung bức thư.

Quá trình này, cảnh sát cũng dùng thang đưa 4 người ra ngoài an toàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết vụ cháy xảy ra cửa hàng thời trang. 4 người trong gia đình mắc kẹt gồm người chồng 34 tuổi, người vợ 32 tuổi, hai con gái lần lượt 3-5 tuổi. Khu vực cháy đã được khống chế, dập tắt, không lan sang nhà bên cạnh.

Tài sản thiệt hại gồm 1 xe máy, 2 xe đạp, 5 chiếc máy tính, 1 ghế massage, đồ dùng cá nhân (ước tính khoảng 80 triệu đồng).

