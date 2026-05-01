Thời sự

Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Nhóm du khách gồm 3 người lớn và một trẻ em đang tắm ở khu vực gần bờ thì bị sóng biển cuốn trôi ra xa

Chiều 1-5, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu sống 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi.

Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi tại Cửa Tùng , Quảng Trị - Ảnh 1.

Ba du khách được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Cửa Tùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm du khách đến từ TP Hà Nội (gồm 3 người lớn, 1 trẻ em) đang tắm tại bãi tắm Cửa Tùng, xã Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng nước xoáy cuốn ra xa khoảng 30-40 m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ, tiếp cận các nạn nhân. 

Sau khoảng 40 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa 4 du khách vào bờ. Một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu, hồi sức kịp thời.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, chính quyền địa phương sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ. Đồng thời, khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển

Chiều 1-5, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và người dân triển khai tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh H.H.N. (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) cùng 2 con nhỏ xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng. Khoảng nửa tiếng sau, một trong 2 người con của anh N. bị sóng cuốn xa bờ.

Phát hiện sự việc, anh N. đã bơi ra cứu và đẩy người con vào bờ. Tuy nhiên, anh N. bị sóng cuốn mất tích ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 16 giờ cùng ngày, anh H.H.N. vẫn chưa được tìm thấy.


Rơi xuống kênh thuỷ lợi, học sinh lớp 7 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Một học sinh lớp 7 ở Quảng Trị không may bị trượt chân rơi xuống kênh thuỷ lợi dẫn đến chết đuối

Mới đầu hè, Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

(NLĐO)- Qua thống kê và theo ghi nhận thực tế cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến nhiều trẻ em tử vong

Đá bóng xong xuống đầm tôm tắm, nam sinh 18 tuổi đuối nước tử vong

(NLĐO)- Đá bóng xong, nam sinh 18 tuổi ở Thanh Hóa cùng nhóm bạn xuống đầm tôm tắm dẫn tới đuối nước mất tích, thi thể vừa được tìm thấy trưa nay 10-4.

