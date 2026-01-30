Giành lại sự sống cho bé 13 tháng tuổi mắc kim ghim trong phế quản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giành lại sự sống cho bé 13 tháng tuổi mắc kim ghim trong phế quản

Hải Yến

(NLĐO) - Bác sĩ nội soi ghi nhận dị vật là một cây kim nằm trong phế quản của trẻ 13 tháng tuổi, vị trí khó tiếp cận do đường thở nhỏ và mỏng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa gắp cây kim trong đường thở bệnh nhi 13 tháng tuổi (ngụ Cà Mau). 

Kim may đồ mắc trong phế quản bé 13 tháng tuổi, - Ảnh 1.

Cây kim được bác sĩ gắp ra

Theo thông tin ban đầu, trong lúc cầm kim và chơi cùng chị, khi người lớn không để ý, bé bất ngờ sặc, khó thở vì nuốt cây kim. 

Ngay sau đó, trẻ được chuyển viện khẩn cấp từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Tại đây, ê-kíp gồm BSCKII Võ Thành Nhân, Phó Trưởng Khoa Hô hấp, cùng các bác sĩ nội soi và hồi sức đã nhanh chóng tiến hành can thiệp.

Quá trình nội soi cho thấy dị vật là một cây kim nằm trong phế quản, vị trí khó tiếp cận do đường thở nhỏ và mỏng. Sau can thiệp, dị vật được gắp ra an toàn, tình trạng hô hấp của trẻ ổn định trở lại.

BS Nhân cảnh báo, dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi gia đình dọn dẹp nhà cửa, sử dụng nhiều vật dụng nhỏ như kim chỉ, ghim, tăm tre, hạt dưa, pin cúc áo, đồ chơi kích thước nhỏ.

BS Nhân khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho trẻ phụ huynh cất giữ các vật nhỏ, sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ; không để trẻ vừa ăn vừa chơi; luôn giám sát trẻ nhỏ, không chủ quan với các vật dụng tưởng chừng vô hại; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Cần đề mắt tới trẻ, tránh bị thương do pháo

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cũng cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Theo thông tin từ gia đình, số pháo này được đặt mua qua mạng và đốt tại nhà.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng sâu vùng mặt với nhiều mảng hoại tử da, tổn thương mắt nghiêm trọng bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, nguy cơ cao dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Hiện trẻ đang được theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể phải trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

BS cảnh báo gia đình cần giám sát chặt chẽ trẻ, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Trong trường hợp xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà, cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Việc cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng lâu dài cho trẻ.


Tin liên quan

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

(NLĐO) - Khi cấy ghép implant tại phòng khám, bác sĩ báo làm rơi dụng cụ nhưng không xác định vị trí. Nhiều ngày sau, bệnh nhân phát hiện dị vật trong phế quản.

Bé gái suýt thủng màng nhĩ vì dị vật là sợi dây buộc tóc

(NLĐO) - Bé gái bị ù tai kéo dài, suýt thủng màng nhĩ do dị vật là đoạn dây buộc tóc bằng cao su nằm sâu trong ống tai.

Vỡ dạ dày vì người thân thực hiện ép bụng đẩy dị vật ra sai cách

(NLĐO) - Cụ ông bị hóc măng, được người nhà thực hiện động tác Heimlich để cấp cứu, nhưng quá trình thao tác quá mạnh khiến ông vỡ dạ dày

đảm bảo an toàn Bệnh viện Nhi đồng hậu quả nghiêm trọng đe dọa tính mạng hóc dị vật dị vật đường thở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo