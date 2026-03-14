HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu bé sơ sinh 30 giờ tuổi mang nhóm máu hiếm ở TPHCM

Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu não cho bé trai mới 30 giờ tuổi bị vàng da nặng do bất đồng nhóm máu hiếm gặp giữa mẹ và con.

Ngày 14-3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết vừa cứu kịp bé trai sơ sinh 30 giờ tuổi do bất đồng nhóm máu hiếm

30 giờ sau sinh, bé sơ sinh phải thay máu vì vàng da sơ sinh nặng - Ảnh 1.

Bên cạnh thay máu, bé còn được chiếu đèn cường độ cao,

Bé trai nặng 3,8 kg, sinh đủ tháng và chào đời trong niềm vui của gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ đầu sau sinh, da của bé bắt đầu chuyển vàng bất thường. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khi mới 30 giờ tuổi. 

Tại bệnh viện, tình trạng của bé đã trở nên nghiêm trọng khi vàng da lan đến lòng bàn tay, bàn chân, chỉ số bilirubin trong máu tăng cao vượt ngưỡng nguy hiểm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị tan máu miễn dịch do sự kết hợp của ba yếu tố: Bất đồng nhóm máu hệ ABO, bất đồng yếu tố Rh (Rhesus) rất hiếm gặp và mẹ chưa được dự phòng Anti-D trước sinh.

30 giờ sau sinh, bé sơ sinh phải thay máu vì vàng da sơ sinh nặng - Ảnh 2.

Bé bất đồng nhóm máu hệ ABO phối hợp cùng hệ Rh (Rhesus) âm rất hiếm gặp

Trước nguy cơ tổn thương não không hồi phục, các bác sĩ xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất lúc này là thay máu.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị không hề đơn giản. Các mẫu máu thử phản ứng chéo nhiều lần bị kết tủa do kháng thể trong máu bé quá mạnh khiến việc tìm túi máu phù hợp trở nên vô cùng khó khăn. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa Khoa Sơ sinh, Khoa Ung bướu – Huyết học và Ngân hàng máu được triển khai để tìm phương án an toàn nhất cho bệnh nhi.

Sau khi tiến hành thay máu đồng thể tích kết hợp truyền Immunoglobulin (IVIG) và chiếu đèn cường độ cao, các chỉ số nguy hiểm bắt đầu giảm dần. Sau 7 ngày, thần kinh bé dần ổn định và được xuất viện về nhà. 

Qua trường hợp này, các bác sĩ Khoa Sơ sinh khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với tình trạng vàng da ở trẻ sơ sinh. Một số dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay gồm: Vàng da xuất hiện trong 24 giờ đầu sau sinh; vàng da đậm, lan nhanh xuống đùi, cẳng chân hoặc tới lòng bàn tay, bàn chân; trẻ lừ đừ, bỏ bú hoặc gồng người.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ nữ mang thai cần xét nghiệm nhóm máu và yếu tố Rh từ sớm trong thai kỳ. Nếu mẹ có Rh âm, cần được theo dõi sát và tiêm dự phòng Anti-D theo chỉ định của bác sĩ sản khoa.

Theo các bác sĩ, y học sơ sinh hiện nay có thể xử trí nhiều ca bệnh nguy hiểm. Tuy vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm và tầm soát đúng cách ngay từ thời kỳ mang thai để bảo vệ sức khỏe cho trẻ ngay từ những giờ đầu đời.

Tin liên quan

Cảnh báo về sốt xuất huyết và sốt vàng da

Làn sóng lan truyền ngày một mạnh mẽ của sốt vàng da và sốt xuất huyết ở Nam Mỹ có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Bé bị vàng da kéo dài vì… ăn quá nhiều rau củ?

(NLĐO)- Con tôi rất thích canh cà rốt, củ dền, khoai tây nhưng ăn thời gian dài thì bị vàng da nặng, hơn 1 tuần rồi không bớt…

Kon Tum chống bệnh vàng da

Kon Tum hiện có 93 trường hợp nghi bị mắc bệnh viêm gan cấp, trong đó có 42 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Bệnh viện Nhi đồng 2 trẻ sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng bảo vệ sức khỏe hiếm gặp phụ nữ mang thai máu hiếm tổn thương não vàng da bệnh nguy hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo