Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ đánh bạc 112 tỉ đồng, thua 7 tỉ đồng nói kinh tế gia đình khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ đánh bạc 112 tỉ đồng, thua 7 tỉ đồng nói kinh tế gia đình khó khăn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Trình bày tại toà, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ cho biết kinh tế gia đình rất khó khăn, sau khi 2 vợ chồng vướng vào pháp luật, con phải bỏ học.

Ngày 5-11, phiên toà xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục với phần tranh tụng.

- Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại phiên toà

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Vịnh bị cáo buộc đã đánh bạc 66 lần với tổng số tiền 1,1 triệu USD. Bị cáo Vịnh thua 49.500 USD (tương đương gần 1,2 tỉ đồng).

Được mời lên bục khai báo, bị cáo Vịnh thừa nhận hành vi và cho rằng bản thân ở tỉnh lẻ, ra Hà Nội tò mò nên tham gia vào trò chơi có thưởng, biết sai và xin chịu trách nhiệm pháp luật.

Bị cáo Vịnh trình bày đã nộp 9 tình tiết giảm nhẹ, song cáo trạng mới ghi nhận 2 tình tiết, do đó mong được bổ sung nếu Hội đồng xét xử thấy còn sót hoặc thất lạc. Từ đó, bị cáo Vịnh mong Hội đồng xét xử xem xét cho mình được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo buộc đánh bạc 8 lần với số tiền 13.036 USD và thua 6.256 USD (tương đương hơn 150 triệu đồng), bị cáo Nguyễn Thị Duyên cũng trình bày hoàn cảnh gia đình và mong được khoan hồng, khi được gọi lên bục khai báo. Theo đó, bị cáo trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ già 72 tuổi, chồng mới mất và em gái bị tâm thần. Thời gian bị cáo Duyên bị tạm giam, mẹ già đã phải đi nhặt rác để nuôi con.

Theo nữ bị cáo này, bản thân cũng bị trầm cảm và nhiều bệnh khác. Trước đó đã điều trị 3 tháng ở Bệnh viện Bạch Mai, được kê thuốc uống hàng tháng. Thời gian tạm giam không được điều trị, bị cáo Duyên cho hay đã phát bệnh trong trại, có cán bộ biết và phải nhiều lần đi cấp cứu.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Trình bày tại toà, bị cáo Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam, cho biết đã nhận thức hành vi của mình và trình bày những việc thiện nguyện mình đã làm suốt 20 năm qua. Bị cáo khẳng định nếu được hưởng án treo, ông sẽ chấp hành pháp luật và cam kết từ 3-6 tháng sẽ hiến từ 250-350 ml máu trở lên trong suốt cuộc đời.

Trong vụ án, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ, nay tỉnh Phú Thọ), bị cáo buộc đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền bị cáo Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỉ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng).

Trình bày tại tòa, bị cáo Đức thừa nhận đã sai khi đánh bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức được hành vi và rất ân hận nên muốn gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Trình bày về hoàn cảnh, bị cáo Đức cho biết mẹ bị bệnh rất nặng, đột quỵ 3 năm nay và ông là người chăm sóc chính. Kinh tế gia đình ông rất khó khăn, sau khi 2 vợ chồng bị cáo vướng vào pháp luật, con phải bỏ học dù đang học đại học năm thứ 4, mọi sinh hoạt của gia đình cũng bị đảo lộn.

Với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên tới 4,26 triệu USD, bị cáo Đức thừa nhận đây là cách tính đúng của luật, nhưng mong được xem xét lại.

"Tôi ngồi chơi cái máy slot, cứ 15 giây quay một vòng cho nên là số tiền bỏ ra ít nhưng mà cộng dồn sẽ rất lớn"- bị cáo nói và cũng xin xét thêm các yếu tố giảm nhẹ, như bản thân có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.

Tin liên quan

Ca sĩ Vũ Hà khai gì tại toà xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman?

Ca sĩ Vũ Hà khai gì tại toà xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman?

(NLĐO)- Tại toà, ca sĩ Vũ Hà khai cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng.

Vụ đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman: 3 người Hàn Quốc khai gì?

(NLĐO)- Tại phiên toà đánh bạc 106 triệu USD ở khách sạn Pullman, 3 người Hàn Quốc thừa nhận cáo trạng truy tố và thực hiện theo chủ mưu Kim In Sung.

Vụ án đánh bạc hơn 106 triệu USD: Mánh khóe phạm pháp

Trước khi vào cuộc đỏ đen, cựu quan chức, luật sư, ca sĩ... được in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên...

đánh bạc tổ chức đánh bạc ca sĩ vũ hà đánh bạc ở khách sạn Pullman Cựu bí thư Hoà Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo