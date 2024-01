Cựu chiến binh khắc tinh tội phạm

Năm nay đã bước sang tuổi 66 nhưng ông Hùng nói sẽ tiếp tục công việc gìn giữ an ninh đến khi nào sức khỏe không cho phép. Gần 20 năm làm Tổ trưởng Tổ Tuần tra chuyên trách, Trưởng Ban Bảo vệ phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Hùng đã cùng đồng đội bắt hơn 350 đối tượng, góp phần quan trọng bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường.



Mô hình thiết thực của địa phương

Để hẹn gặp ông Hùng vào một ngày gần cuối năm thật khó, vì đây là thời điểm tội phạm lợi dụng người dân sơ sở, trộm cắp tài sản, ông Hùng và các thành viên tổ lại bận rộn hơn cả, ngoài ra tổ còn tham gia phân luồng giao thông. Tuy nhiên tranh thủ những giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi, ông Hùng đã dành cho tôi cuộc trò chuyện thú vị.

Ông Nguyễn Văn Hùng đã có gần 20 năm tham gia công tác bảo vệ an ninh cơ sở phường Khương Mai

Ông Hùng nói sang năm 2024 là tròn 20 năm Tổ Tuần tra chuyên trách phường Khương Mai được thành lập, cũng là ngần ấy thời gian ông Hùng làm tổ trưởng. Ông Hùng vốn là bộ đội công binh, năm 2000 xuất ngũ với quân hàm đại úy. Thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn nhiều phức tạp, ông Hùng rất trăn trở. Đúng lúc ấy, cấp ủy, chính quyền, Công an phường Khương Mai đã mời ông tham gia tổ tuần tra chuyên trách. Ông hăng hái và xung phong tham gia và được bầu làm tổ trưởng.

Kể từ đó, hằng ngày bất kể nắng mưa, ngày thường hay ngày nghỉ lễ, tổ phối hợp với lực lượng công an phường thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh trên địa bàn phường Khương Mai. Lịch tuần tra được chia làm 2 ca, từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều và 1 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30. Kể cả dịp Tết Nguyên đán hằng năm, tổ đều duy trì làm việc từ 23 tháng chạp đến mùng 5 Tết, bảo đảm cho nhân dân vui Tết an toàn.

Ông Nhữ Đức Thoa, thành viên của tổ tuần tra, cho biết: "Gặp các đối tượng nghiện hút, trộm cắp, các thành viên trong tổ không ai quản ngại nguy hiểm vì cả 5 thành viên đều là bộ đội xuất ngũ, từng kinh qua chiến trường. Anh em chúng tôi xác định tham gia tổ phải có quỹ thời gian rất nhiều, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi chứ không phải như thời giờ hành chính".

Vợ ông Hùng, bà Đồng Thị Huệ, chia sẻ: "Tôi ủng hộ việc làm của ông ấy, chỉ mong ông ấy và các thành viên an toàn sau mỗi lần đi bắt cướp về. Nhiều đêm ông ấy đi tuần chưa về, tôi thắc thỏm không ngủ được nhưng phải chấp nhận thôi vì ông ấy đam mê công việc này lắm, quyết không bỏ".

2 lần phơi nhiễm HIV và 3 tháng giấu gia đình

Công việc mang tính đặc thù, phải đương đầu với những tên tội phạm ranh mãnh, liều lĩnh nên bản thân ông Hùng cũng như các thành viên không ít lần bị thương ở các mức độ khác nhau. Riêng cá nhân ông Hùng từng 2 lần bị phơi nhiễm HIV. Đặc biệt vào giai đoạn năm 2008-2010, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, có ngày có tới 4 vụ cướp giật, sử dụng ma túy...

Ông Hùng (ngồi sau) cùng thành viên tổ đi tuần tra trên địa bàn phường. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ông Hùng nhớ lại, hôm đó vào buổi trưa, tổ và lực lượng công an phường đang tổ chức mật phục 2 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Khi các đối tượng bị phát hiện, một tên rút dao tấn công lực lượng tuần tra. Ông Hùng đã lao vào khống chế đối tượng, các thành viên khác hỗ trợ giật hung khí ra khỏi tay hắn.

Tuy nhiên trong quá trình vật lộn khống chế đối tượng, ông Hùng bị xây xước và dính máu của đối tượng. Sau khi đưa đối tượng về trụ sở phường lấy lời khai, ông Hùng phải đi điều trị phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong suốt 3 tháng. Sợ gia đình lo lắng ông Hùng không kể với ai, âm thầm đi điều trị.

"Lúc điều trị phơi nhiễm HIV tôi ở luôn ngoài trụ sở phường 3 tháng, nói dối vợ do công việc không về nhà được, vợ tôi cũng tin. Thời điểm đó đối tượng nhiễm HIV rất nhiều, có lúc bắt được 10 đối tượng thì 3 đối tượng nhiễm HIV. Có những đối tượng cơ thể lở loét, máu mủ chảy khắp người nhưng tôi vẫn phải ôm chặt đối tượng không cho chạy thoát" - ông Hùng nhớ lại.

Ngoài ra, ông Hùng và tổ còn bắt giữ được một số đối tượng đang có lệnh truy nã. Dĩ nhiên không phải tình cờ bắt được mà ông Hùng đã dựa trên kinh nghiệm lâu năm để phát hiện tội phạm. Ông được anh em gọi là "bác sĩ tội phạm", vì ông có thể phát hiện tội phạm trên đường qua thái độ, biểu hiện nghi vấn. Ông Đặng Văn Tú, thành viên tổ, nói: "Nhiều tên trộm tinh vi lắm, ăn mặc lịch sự để dễ bề hành sự nhưng chúng không thể qua được "cặp mắt thần" của ông Hùng".

Ông Hùng nhớ vụ năm 2009, khi tổ đang đi tuần tra trên phố Lê Trọng Tấn thì phát hiện 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy đi hỏi thuê nhà trọ. Tên ngồi sau có vẻ ngoài lấm lem, tay cầm tờ báo như đang muốn che mặt. Ông Hùng (khi đó mặc thường phục) liền đóng vai người môi giới nhà trọ và bảo "để bác chở hai cháu đến chỗ cho thuê giá rẻ".

Lên xe, ông Hùng không hề run sợ chở thẳng 2 đối tượng về trụ sở UBND phường và hô hào anh em vây bắt, khống chế. Sau đó, một đối tượng khai quê ở Quảng Ninh và đang bị truy nã. "Nếu vội vã bắt trên đường có thể đối tượng sẽ chạy thoát được, rất khó vây bắt lại nên tôi nghĩ ra cách "dẫn cọp vào chuồng" để bắt được dễ dàng hơn" - ông Hùng cho biết.

Cảm hóa người lầm lỡ

20 năm làm chiến sĩ an ninh cơ sở không cầu vai, điều ông Hùng mong muốn không phải là bắt được nhiều tội phạm mà chỉ mong "thất nghiệp", nhân dân được tận hưởng sự bình yên. Còn với những người từng lầm lỡ phạm tội, ông Hùng nỗ lực cảm hóa họ để họ không những tránh xa tệ nạn xã hội mà còn làm được những việc tốt cho quê hương.

Ông Hùng cho biết sự quan tâm và động viên với những con người lầm lỗi còn chưa được xã hội quan tâm đúng mức. Có người từ trại giam trở về không được gia đình chấp nhận, túng quẫn quá mới quay lại con đường cũ và trượt dài trên con đường phạm tội.

Chính vì thế ông Hùng đã không ngại tiếp xúc, trao đổi, định hướng để cảm hóa những con người lầm đường lỡ bước, làm lại cuộc đời. "Tôi không muốn bắt ai đến lần thứ 2 cả, chỉ mong họ cải tạo tốt, trở về gia đình, chăm chỉ lao động, góp ích cho đời" - ông Hùng cho biết.

Với bề dày thành tích, ông Nguyễn Văn Hùng đã nhận được Bằng khen và Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an tặng năm 2013; danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016 và danh hiệu Người tốt việc tốt 2019 do UBND TP Hà Nội trao tặng.

Tuy nhiên, ông Hùng khiêm tốn nói rằng đó đều là thành tích của tập thể và chẳng dám nhận danh hiệu "hiệp sĩ" mà nhân dân yêu mến phong tặng. Ông luôn xác định trong công việc "đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể". "Chúng tôi còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến. Vì vậy, anh em trong tổ xác định vì nhân dân phục vụ, dẫu gian khó, nguy hiểm cũng không lùi bước" - ông Hùng nói.

Chia tay ông Hùng vào buổi chiều muộn, tôi chưa kịp đi hết ngõ đã thấy ông mặc quân phục đi theo sau để bắt đầu ca trực tối. Niềm hạnh phúc của ông chẳng gì khác ngoài đem lại bình yên cho nhân dân.

Tính đến nay, tổ tuần tra của ông Hùng đã phối hợp với lực lượng công an phường triệt phá gần 350 vụ phạm pháp hình sự, bắt được hơn 350 đối tượng. Trong đó có hơn 30 vụ buôn bán, sử dụng ma túy, các ổ nhóm lưu manh, thu giữ hơn 300 tép heroin và ma túy tổng hợp; gần 40 vụ trộm cắp, hàng trăm vụ cướp giật và 4 tội phạm truy nã. Ông Hùng được tặng nhiều bằng khen trong công tác bảo vệ an ninh cơ sở Ngoài ra, tổ tuần tra còn tích cực phối hợp với công an phường triệt phá các ổ nhóm lưu manh chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, doanh nghiệp. Trong những năm qua, lực lượng an ninh phường đã thu giữ 2 ô tô con, 5 máy tính tinh thể lỏng, 2 máy tính xách tay, 16 xe máy và 90 triệu đồng trả lại cho người bị hại...

