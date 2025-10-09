HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lời cảnh báo từ trường hợp “cô gái trẻ vừa đưa tới bệnh viện thì hôn mê”

XUÂN THU

(NLĐO)-Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân là lời cảnh báo sớm của căn bệnh đột quỵ nguy hiểm chết người.

Chiều 9-10, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa cứu sống cô gái trẻ V.T.N.A (26 tuổi, ở TP HCM) bị đột quỵ lúc rạng sáng.

Chị A. được gia đình đưa đến cấp cứu khoảng 5 giờ 30 phút sáng trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, nôn ói, lơ mơ.

Mổ khẩn cứu cô gái trẻ vừa đưa tới bệnh viện thì hôn mê - Ảnh 1.

Các bác sĩ xử trí khẩn cứu kịp cô gái trẻ đột quỵ

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, người bệnh có triệu chứng liệt nửa người trái, nghi ngờ đột quỵ. Qua chụp sọ não bằng máy CT siêu tốc, các bác sĩ khối xuất huyết lớn tại vùng trán – đỉnh bán cầu phải, kích thước 57x23x47mm, thể tích gần 40cm³, nghi do vỡ dị dạng động tĩnh mạch. Máu tụ trong não lan vào hệ thống não thất, gây phù não diện rộng, thoát vị liềm não, chèn ép… khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê, nguy kịch.

Ngay lập tức, các bác sĩ chạy đua thời gian mổ khẩn cứu người. Sau phẫu thuật, não cô gái đã xẹp trở lại, khối máu tụ đã được lấy hết, dị dạng được cắt bỏ hoàn toàn, mô não đã được giải ép.

Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống-Bệnh viện Gia An 115, đây là ca mổ khó, đòi hỏi các thao tác chuẩn xác và nhanh nhất để bảo toàn các vùng chức năng quan trọng trong não. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân đã qua được "thập tử nhất sinh" và đã hồi tỉnh.

"Ở người trẻ, đau đầu thường bị xem nhẹ, được cho là do stress, thiếu ngủ, dùng thiết bị điện tử nhiều… Tuy nhiên, những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân là lời cảnh báo sớm của các bất thường mạch máu trong não"-BS Khang khuyến cáo.

Tin liên quan

Tìm ra phương pháp mới hứa hẹn “đảo ngược” đột quỵ

Tìm ra phương pháp mới hứa hẹn “đảo ngược” đột quỵ

(NLĐO) - Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ đã vạch ra con đường mới để phát triển các phương pháp giúp người bị đột quỵ phục hồi tổn thương não.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

(NLĐO)-Chứng nhận đột quỵ danh giá này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện.

Khởi công xây dựng bệnh viện chuyên sâu đột quỵ ở phường Nha Trang

(NLĐO)-Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

đột quỵ cấp cứu bác sĩ bệnh viện
