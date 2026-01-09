HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhiều lần bật khóc khi nói lời cuối cùng trước tòa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bật khóc xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành y tế và nhân dân cả nước.

Chiều 9-1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cùng 54 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại đơn vị này.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong xin lỗi nhân dân cả nước - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong được dẫn giải tới phiên toà

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhiều lần bật khóc bày tỏ suốt 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế, bị cáo đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.

Theo bị cáo, những năm qua, sức khỏe đã giảm sút rõ rệt nên chỉ mong sau những năm tháng vất vả vì công việc có thể được nghỉ ngơi, sống thanh thản những năm cuối đời. Tuy nhiên, vì những sai phạm trong quá khứ khiến bị cáo phải đối mặt với mức án dài.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết những ngày trong trại tạm giam đã giúp bị cáo ý thức rõ "có thành tích được Nhà nước ghi nhận còn có tội sẽ phải trả giá nên không dám oán thán". Bị cáo mong rằng sai phạm của mình sẽ trở thành bài học để những người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp phải những sai lầm tương tự và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

"Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành y tế và người dân cả nước vì những sai phạm của mình đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với người làm công tác quản lý nhà nước"- cựu Cục trưởng bật khóc nói.

Nghẹn ngào khi nhắc đến các nhân viên, bị cáo Phong cho rằng những người này đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng do nhất thời đã phạm tội lần đầu. Nhiều người đã cùng bị cáo Phong không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất trong các đợt lũ lụt, dịch COVID-19 và nhiều người còn trẻ.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong xin lỗi nhân dân cả nước - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Việt Nga tại toà

Còn cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cho rằng đã tự tay đánh mất danh dự là thứ mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con. Việc đứng tại tòa không chỉ với tư cách là bị cáo mà còn là người con, người mẹ, và là người từng gánh trên vai niềm tự hào lớn không chỉ cho bản thân mà cho con cái, gia đình và cả dòng tộc. Do đó, những sai lầm của bị cáo đã ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan, Bộ Y tế.

"Bị cáo hiểu rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của mình đã gây khó khăn cho họ, khiến nhiều đơn vị phải chịu tổn thương như ngày hôm nay"- bị cáo Nga nói.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại đều bảy tỏ sự ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh gia đình... mong Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án để họ có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù; cựu Cục trưởng Trần Việt Nga từ 12-13 năm tù; 2 cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long bị đề nghị 11-12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn 5-6 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo khác, gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) từ 5-6 năm tù; Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra) từ 3-4 năm tù; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 6-7 năm tù; Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, chồng bị cáo Nga) bị 3-4 năm tù... Cùng tội danh, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ án tù treo đến cao nhất là 5 năm tù.

Ở nhóm 21 người bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, VKSND đề nghị từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến mức án cao nhất là 5-6 năm tù.


Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

(NLĐO) - 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng để cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

(NLĐO)- Nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới ngày mai 5-1 hầu toà.

Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng

(NLĐO)- Cùng nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới bị truy tố.

