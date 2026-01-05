Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng để cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Sáng nay 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong (SN 1963) và Trần Việt Nga (SN 1974) cùng về tội Nhận hối lộ.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa về tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Việt Nga (bìa trái) và Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: T.H.

Cùng tội danh nêu trên, 2 cựu Phó Cục trưởng gồm: Nguyễn Hùng Long (SN 1964) và Đỗ Hữu Tuấn (SN 1973); Lê Hoàng (SN 1973) cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; Đinh Quang Minh (SN 1974), cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm và 28 bị cáo khác bị đưa ra xét xử. Trong vụ án có 21 bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng về tội Đưa hối lộ.

Có trên 80 luật sư của hơn 60 văn phòng luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9-2018, Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, từ năm 2018-2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỉ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Cựu Cục trưởng cũng thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được. Theo đó, bị cáo Phong được chia từ 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do Trung Tâm thẩm xét, từ 1-1,5 triệu đồng đối với 1 hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và từ 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì Phó cục trưởng nhận từ 1,5-2 triệu đồng/ hồ sơ. Còn bị cáo Phong chỉ nhận từ 1-1,5 triệu đồng/ hồ sơ.

Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Phó trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng/ hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 1 nhận từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 2 nhận từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.

Từ những thủ đoạn nêu trên, bản thân bị can Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, gồm 43,5 tỉ đồng liên hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

Đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024 và sau là Cục trưởng) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Bị cáo Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị cáo này ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) nhận 8,6 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Bị cáo Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng) nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

(NLĐO)- Nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới ngày mai 5-1 hầu toà.

Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng

(NLĐO)- Cùng nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới bị truy tố.

"Chiêu trò" để nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng của nữ cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm

(NLĐO)- Để hồ sơ quá hạn, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khi đương chức đã yêu cầu cấp dưới thu tiền của các cá nhân muốn ký xác nhận nội dung quảng cáo.

nhận hối lộ đưa hối lộ an toàn thực phẩm Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo