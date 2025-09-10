Chiều 10-9, Câu lạc bộ Bóng đá Long An, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Tại buổi lễ, sự xuất hiện của cựu danh thủ Phan Văn Tài Em gây chú ý đối với những người mến mộ anh cũng như Câu lạc bộ (CLB) Đồng Tâm Long An trước đây.

Lễ xuất quân của CLB Bóng đá Long An trong mùa giải mới

Trước đó, Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức đã ký kết hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động, huấn luyện, thi đấu và các chi phí liên quan đến CLB Bóng đá Long An để tham gia Giải Hạng nhất quốc gia 2025 - 2026. Tổng kinh phí dự kiến để bóng đá Long An tiếp tục xuất hiện ở mùa giải này khoảng 12 tỉ đồng.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi CLB Bóng đá Long An chính thức nhận được nguồn kinh phí toàn diện để tham dự mùa giải mới.

Đồng hành cùng với Câu lạc bộ Bóng đá Long An, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group đã tài trợ 5 bộ áo cho đội bóng.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển thể thao Long An, chia sẻ: "Câu lạc bộ không chỉ đặt mục tiêu chinh phục thành tích trong mùa giải 2025 – 2026, mà còn khẳng định vị thế, lan tỏa tinh thần thể thao chuyên nghiệp và nuôi dưỡng niềm tự hào bóng đá Long An. Sự đồng hành của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, các nhà tài trợ và tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ chính là động lực để chúng tôi bứt phá, xây dựng một đội bóng mạnh mẽ, đoàn kết và giàu bản sắc".

Cựu danh thủ Phan Văn Tài Em chia sẻ trọng trách mới

Trong mùa giải mới, cựu danh thủ Phan Văn Tài Em chính thức trở lại sân cỏ với vai trò Trưởng đoàn CLB Bóng đá Long An.

Sau lễ xuất quân, đội bóng Long An sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 13-9 với đội bóng Quy Nhơn United, trên sân Long An.

Phan Văn Tài Em mong muốn đưa đội bóng tỉnh nhà trở lại như thời hoàng kim của CLB Đồng Tâm Long An

Tại lễ xuất quân, Phan Văn Tài Em bày tỏ mong muốn cùng các đơn vị tài trợ xây dựng đội bóng "trong sạch, chuyên nghiệp, fairplay", luôn cống hiến vì màu cờ sắc áo.

"Tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa đội bóng thi đấu tốt, sớm lấy lại vị thế của bóng đá tỉnh nhà như thời hoàng kim của CLB Đồng Tâm Long An" - Tài Em khẳng định.

Huấn luyện viên trưởng CLB Bóng đá Long An mùa giải mới là ông Nguyễn Ngọc Linh, giám đốc kỹ thuật là cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ, trợ lý huấn luyện viên là ông Phan Văn Giàu, giám đốc điều hành là ông Hoàng Nhật Nam.