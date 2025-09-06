HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO)-Tỉnh Tây Ninh hiện có trên 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỉ đồng, cùng với hơn 3.000 dự án trong nước và gần 1.900 dự án FDI

Ngày 6-9, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu – Thương mại điện tử năm 2025. Hội nghị thu hút 140 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng- Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết đây là lần thứ 3 hội nghị được tổ chức tại Tây Ninh, tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức hiệp hội và doanh nghiệp. Điều đó thể hiện sự quan tâm, kết nối chặt chẽ giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có trên 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỉ đồng, cùng hơn 3.000 dự án trong nước và gần 1.900 dự án FDI.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Tây Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt ở các nhóm hàng chủ lực như: dệt may, giày dép, cơ khí, sắt thép, thủy sản, thanh long và gạo.

"Với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh cũng như mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ tạo dựng đầy đủ điều kiện, cơ hội và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển lâu dài tại địa phương. Tất cả các doanh nghiệp đến và ở lại với Tây Ninh chắc chắn sẽ có đủ những điều kiện để phát triển" – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng- Ảnh 2.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Long An, đánh giá cao vị trí và tiềm năng của tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ tại hội nghị, ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Long An, cho rằng những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đang có những bước đi đột phá trong đầu tư cơ sở hạ tầng cả đường bộ lẫn đường thủy, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển logistics.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng- Ảnh 4.

Hội nghị thu hút 140 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đồng thời, tỉnh với nhiều khu - cụm công nghiệp đã và đang hình thành, mở ra cơ hội lớn để các nhà đầu tư lựa chọn, khai thác tiềm năng và kết nối hiệu quả với chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Huy tin rằng khi Tây Ninh với nền công nghiệp vươn mình mạnh mẽ, ĐBSCL với nguồn nông - thủy sản phong phú, Cảng Quốc tế Long An với vai trò là cửa ngõ của Đông Nam Bộ, sẽ cùng kết nối. Qua đó, sẽ hình thành những trụ cột phát triển chiến lược, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng vùng, mà còn gắn liền với chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hướng đến một nền logistics bền vững, hiệu quả, chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành với Tây Ninh

Theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hội nghị được đánh giá là diễn đàn quan trọng để chính quyền, doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi về xu hướng thị trường, nhận diện cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng- Ảnh 5.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu tại hội nghị

"Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Tây Ninh trong các chương trình xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, phát triển logistics hiện đại, đẩy mạnh thương mại điện tử và thúc đẩy hợp tác công – tư. Những giải pháp này nhằm giúp Tây Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kết nối giao thương quốc tế" - bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh và cho biết Tây Ninh trong thời gian tới cần lưu ý tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thương mại biên giới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để tận dụng nguồn lực, tài chính cho sự phát triển của địa phương.


