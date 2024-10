Cựu đội trưởng PCCC khai “có đến karaoke An Phú nhưng chỉ kiểm tra vòng vòng"

Chiều 24-10, bước vào phần xét hỏi, các bị cáo trong vụ án cháy quán karaoke An Phú tiếp tục trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Ngoài việc bị cáo Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ công an phủ nhận cáo trạng. Bị cáo Phạm Quốc Hùng, cựu Đội trưởng PCCC cũng khai là có đến karaoke An Phú kiểm tra, chứ không phải như cáo trạng nêu là không trực tiếp đến hiện trường kiểm tra mà nể nang mối quan hệ với đồng nghiệp nên đã lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Đại diện VKSND hỏi bị cáo Hùng

Trả lời tại tòa, Hùng không nhớ rõ mốc thời gian đến kiểm tra karaoke An Phú nhưng khẳng định có đến. Lúc này, bị cáo căn cứ hồ sơ để kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị PCCC.

Hùng còn khai là đi kiểm tra karaoke An Phú một mình và có làm việc với bị cáo Phạm Thị Hồng (công tác cùng đội với Hùng), được biết cơ sở này là chỗ người thân của Hồng.

Lúc gặp bị cáo Hồng tại quán karaoke, Hùng hỏi Hồng chủ cơ sở đâu, Hồng bảo vắng mặt, sau đó bị cáo đi kiểm tra "vòng vòng". Bị cáo nghĩ không có chủ đầu tư nên chỉ xem xét bằng mắt thường, không vận hành thử. Lúc đó, bị cáo nghĩ do không đủ thành phần nên ra về, mặt khác cũng nể nang bị cáo Hồng là đồng nghiệp.

Về phía bị cáo Hồng khai bản thân không nhận thi công; không mua thiết bị; không liên hệ với ông H. (ba bị cáo Xuân); cũng không nhờ Linh thi công mà chỉ liên hệ với bị cáo Hùng rằng bị cáo Xuân muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm.

Khai với Viện KSND, bị cáo Hùng cho biết thời điểm đó bị cáo Hồng nói với Hùng "sắp tới em có công trình karaoke An Phú sắp nghiệm thu, anh kiểm tra dùm. Việc Hồng khai tại tòa là không nhờ bị cáo nghiệm thu thì hoàn toàn không đúng sự thật"- bị cáo Hùng nói.



Trong khi đó, trả lời tại tòa, Linh (người được Hồng thuê thi công karaoke An Phú - theo cáo trạng), cho biết đã nhận từ 100 - 120 triệu đồng tiền công do Hồng thuê thi công cơ sở này. Bị cáo Lê Anh Xuân cũng cho hay đã chuyển cho bị cáo Hồng 50 triệu đồng do ba của bị cáo chỉ đạo mới gặp, chứ trước đó chưa gặp Hồng.

Theo TAND tỉnh Bình Dương, phiên tòa sơ thẩm dự kiến xét xử trong 2 ngày 24 và 25-10.

Ngoài 6 bị cáo được triệu tập, phiên tòa còn có đại diện hợp pháp của 32 bị hại cùng khoảng 100 người khác tham gia tố tụng, gồm hơn 90 nhân chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.