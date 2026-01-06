HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị 9-10 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cáo buộc nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị 9-10 năm tù.

Sáng 6-1, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk bị đề nghị 9 - 10 năm tù Vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Bốn bị cáo tại phiên toà

Theo đó, VKSND đã đề nghị bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9-10 năm tù. Hai bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) bị đề nghị 3-4 năm tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị đề nghị 2-3 năm tù cùng về tội Đưa hối lộ.

Trình bày bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát nêu rõ trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (cũ), các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã chết) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu số 3 và 4.

Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của các bị cáo Hải, Chương và ông Quang để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp các doanh nghiệp trúng thầu. Từ hành vi sai phạm này, bị cáo Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng; bị cáo Từ đã nhận hối lộ 6 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, dù bị cáo khai báo quanh co, nhưng vẫn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan.

Các bị cáo đều có trình độ, nhận thức đầy đủ về pháp luật, trong đó bị cáo Hạ và bị cáo Từ giữ chức vụ cao trong cơ quan quản lý nhà nước; hai bị cáo Hải và Chương là người đứng đầu doanh nghiệp, lẽ ra phải gương mẫu chấp hành pháp luật nhưng vì lợi nhuận mà vẫn cố tình phạm tội.

VKSND xác định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm suy thoái đội ngũ cán bộ, công chức, làm giảm niềm tin của nhân dân. Do đó, việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

ban quản lý dự án nhận hối lộ công trình giao thông đấu thầu Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
