"Chiêu trò" để nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng của nữ cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Để hồ sơ quá hạn, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khi đương chức đã yêu cầu cấp dưới thu tiền của các cá nhân muốn ký xác nhận nội dung quảng cáo.

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng; Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng.

Mánh khoé nhận hối lộ hơn 8 tỉ của nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Bộ Y tế

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Việt Nga, từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (từ tháng 9-2024 là Cục trưởng), được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác Thông tin, giáo dục truyền thông, ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Trong thời gian này, bị can Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Cùng với đó, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị can Nga ít nhất 2 triệu đồng/1 hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông, gồm: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thuý Hà, Trần Thị Lựu, Nguyễn Quang Anh và Đinh Quốc Việt đã nhận tổng hơn 12,7 tỉ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Riêng cá nhân bị can Trần Việt Nga đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trần Việt Nga có vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 12,7 tỉ đồng và phải nộp công quỹ hơn 8 tỉ đồng.

Mánh khoé nhận hối lộ hơn 8 tỉ của nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 2.

Bị can Đỗ Hữu Tuấn khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Bộ Y tế

Đối với bị can Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Công an xác định trong giai đoạn từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, Nguyễn Hùng Long được Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, phân công phụ trách Trung tâm và trực tiếp ký Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Trung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét. Theo chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, đối với các hồ sơ do Nguyễn Hùng Long ký cấp Giấy tiếp nhận được cá nhân đưa tiền thì sẽ được chia từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/hồ sơ.

Do đó, từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, bị can Nguyễn Hùng Long đã được Đinh Quang Minh (Giám đốcTrung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) và Lê Hoàng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm) chia tổng số tiền là 8,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Hùng Long còn nhận số tiền 190 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm, 41 cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Công ty MediPhar và Công ty MediUSA. Do đó, Nguyễn Hùng Long đã chiếm đoạt số tiền gần 8,7 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Cảnh sát xác định hành vi của Nguyễn Hùng Long có vai trò cầm đầu, chỉ đạo các lãnh đạo phòng, chuyên viên do mình phụ trách, đồng thời giúp sức cho Nguyễn Thanh Phong thực hiện hành vi phạm tội. Nguyễn Hùng Long liên đới chịu trách nhiệm hình sự với Nguyễn Thanh Phong đối với tổng số tiền các chuyên viên Trung tâm đã nhận hơn 62 tỉ đồng và phải nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền đã chiếm đoạt gần 8,7 tỉđồng.

Tương tự, bị can Đỗ Hữu Tuấn, với vai trò là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, được phân công ký Giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu. Thực hiện chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Hữu Tuấn đã đồng ý để Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm), sau này là Lê Hoàng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) chỉ đạo các chuyên viên nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy tiếp nhận và chia lại cho lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Cục theo cơ chế chung. Riêng bị can Đỗ Hữu Tuấn đã chiếm đoạt gần 4,4 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

(NLĐO) - Cùng với Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, 9 bị can khác cũng bị khởi tố trong vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ".

Cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn bị bắt

(NLĐO)- Bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam.

