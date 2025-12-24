Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị nộp lại 4,5 tỉ đồng là quà biếu

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk; và Bùi Văn Từ, cựu Phó Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Dự án đường tránh Buôn Ma Thuột. Ảnh: CAND

Cùng vụ án, bị can Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn, và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, cùng bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã mất) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm doanh nhân nêu trên đã báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại. Ông Nghị cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, bị can Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và Quang tại Gói thầu số 03 và số 04.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia Gói thầu số 03, 04; Đặng Sỹ Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cho mượn pháp nhân của Thuận An tham gia đấu thầu để Công ty Hồng Hà thực hiện thi công Gói thầu số 03. Đổi lại, phía Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, Hải, Chương và ông Quang thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỉ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỉ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung Hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí "Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp" mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo cáo trạng, sau khi được BQLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ. Trong đó, Lê Đình Hải đưa cho bị can Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn; cho Bùi Văn Từ một lần, số tiền 3 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỉ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỉ đồng vào khoảng tháng 12-2021.

Theo VKSND tối cao, đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, bị can Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng; bị can Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Phạm Ngọc Nghị, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu, không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu. Do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngày 4-4-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Ngoài ra, ông Đặng Sỹ Hồng từng đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ. Tuy nhiên, việc này là tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi; việc lựa chọn thầu phụ không theo đề nghị của Hồng; Hạ đã nộp lại số tiền trên… nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự liên quan số tiền này.