Pháp luật

Cựu Giám đốc Sở nhập viện trước phiên xét xử vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – TAND tỉnh Cà Mau đã hoãn phiên xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm.

Sáng 18-5, TAND tỉnh Cà Mau cho biết HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969), Trần Mạnh Hà (SN 1971), Lê Thị Linh Nhung (SN 1982), Phạm Quốc Nam (SN 1962), Bùi Thị Kim Em (SN 1964), Hồ Tấn Mạnh (SN 1975) và Nguyễn Minh Tâm (SN 1972).

Trong đó, bị cáo Nhàn là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC); bị cáo Hà là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; bị cáo Nam là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bạc Liêu (cũ)...

"Phiên xét xử hoãn do bị cáo Nam nhập viện cấp cứu. Dự kiến, vào ngày 15-6, phiên tòa sẽ xét xử lại" – một nguồn tin cho hay.

Lý do hoãn phiên xét xử vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ảnh 1.

Phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-6

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, đây là vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty AIC do bị cáo Nhàn là người chủ mưu và chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trên cả nước. Qua đó, nhằm thực hiện các hành vi gian lận, không bảo đảm công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư, bị cáo Nhàn đã ủy quyền cho Hà và Nhung sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư cùng công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu. 

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 4,4 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu Phạm Quốc Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục của dự án theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm nguyên tắc công bằng và minh bạch trong đấu thầu.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bị cáo Nam không chỉ đạo, kiểm tra đầy đủ quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ… 

Mặc dù đây là gói thầu có giá trị kinh tế cao nhưng cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu đã không trực tiếp tiếp xúc, không chỉ đạo việc tiếp xúc với nhà thầu trong quá trình tham gia đấu thầu…

Vụ AIC: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 8-9 năm tù

Trong giai đoạn 2011-2017, AIC đã trúng 230 gói thầu trên địa bàn TP HCM thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng

Anh trai tiết lộ gia đình gom góp 66 tỉ đồng mong "cứu" Nguyễn Thị Thanh Nhàn

(NLĐO) - Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết gia đình "vay mượn, gom góp" với mong muốn giảm nhẹ hậu quả cho người em đang bị truy nã quốc tế

"Phó tướng" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm phiên toà… nóng lên

(NLĐO) - Những lời khai và đề nghị của Hoàng Thị Thúy Nga khiến HĐXX phải nhắc lại nhiều lần về các quy định tố tụng

