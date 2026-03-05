HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cứu nam tài xế công nghệ đa chấn thương nặng sau tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão

Hải Yến

(NLĐO) - Khi đang chở khách trên đường Phạm Ngũ Lão (TPHCM) nam tài xế 30 tuổi gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương nặng.

Chiều 5-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cơ sở 2 cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân bị gãy xương ổ cối trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Đáng chú ý, đây là trường hợp đầu tiên kỹ thuật kết hợp xương ổ cối được triển khai tại đơn vị, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chuyên sâu.

Cứu nam tài xế công nghệ đa chấn thương nặng sau tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh 1.
Cứu nam tài xế công nghệ đa chấn thương nặng sau tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh 2.

Nhờ được hồi sức kịp thời và duy trì đường thở hiệu quả, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, chức năng hô hấp dần ổn định.

Trước đó, anh V.A.K. (30 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) chở khách lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão thì gặp tai nạn giao thông, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cấp cứu. 

Tại đây, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập phổi, tràn khí trung thất, gãy ổ cối, trật khớp háng trái, gãy phức tạp hai xương cẳng chân trái và nhiều tổn thương phần mềm vùng gót chân.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với nguy cơ nhanh chóng rơi vào sốc chấn thương, suy hô hấp và thuyên tắc mỡ nếu không được xử trí kịp thời. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, cắt lọc vết thương và phẫu thuật cấp cứu nắn chỉnh khớp háng. Hai xương cẳng chân sau đó được bất động bằng nẹp bột nhằm kiểm soát tình trạng sốc và hạn chế mất máu.

Nhờ được hồi sức kịp thời và duy trì đường thở hiệu quả, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, chức năng hô hấp dần ổn định. Sau một tuần theo dõi, khi tình trạng hô hấp đảm bảo, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật một thì, kết hợp xương ổ cối bằng nẹp vít và kết hợp xương chày bằng đinh nội tủy có chốt để cố định vững chắc các ổ gãy.

Quá trình phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tràn khí trung thất tái phát, thuyên tắc mạch hay mất máu nhiều, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức. Các kỹ thuật gây mê hiện đại kết hợp gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm cũng được áp dụng nhằm kiểm soát đau hiệu quả và tạo điều kiện cho người bệnh sớm tập phục hồi chức năng sau mổ. Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và đang tích cực tập vật lý trị liệu.

BSCK2 Trần Thanh Định, Quản lý điều hành Đơn nguyên Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, cho biết gãy ổ cối là tổn thương phức tạp của khung chậu, ảnh hưởng trực tiếp đến mặt khớp háng, khớp chịu lực chính của cơ thể. Việc điều trị đòi hỏi nắn chỉnh giải phẫu chính xác và cố định vững chắc, nếu không người bệnh có nguy cơ thoái hóa khớp sớm hoặc hoại tử chỏm xương đùi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tuân thủ chương trình phục hồi chức năng và tái khám định kỳ để theo dõi các biến chứng.

Từ đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo Quyết định 2136 của UBND TPHCM, trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (địa chỉ 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TPHCM).

Ngay sau khi sáp nhập, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện ngay tại cơ sở 2. Với kỹ thuật kết hợp xương ổ cối được triển khai thành công qua ca này không chỉ giúp người bệnh tránh phải chuyển tuyến mà còn góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình chuyên sâu.


