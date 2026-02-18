HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cấp cứu tai nạn, pháo nổ vẫn nóng trong ngày mùng 2 Tết

N.Dung

(NLĐO) - Số ca cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ dịp Tết vẫn ở mức cao; các bệnh viện duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm điều trị, phòng dịch.

Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ) cho biết tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế và y tế ngành trên toàn quốc, đến trưa cùng ngày có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

img

Hàng ngàn trẻ sơ sinh chào đời trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thanh Hương

Trong 24 giờ qua, hơn 39.200 lượt người được khám, cấp cứu. Các bác sĩ thực hiện trên 2.200 ca phẫu thuật, trong đó 407 ca cấp cứu.

Cùng thời gian này, 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế. Tính trong 4 ngày Tết (từ sáng 14-2 đến sáng 18-2, tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), có 8.358 trẻ được sinh theo hình thức sinh thường và mổ đẻ.

Lượng máu dự trữ phục vụ điều trị đến trưa mùng 2 Tết đạt 19.857 đơn vị. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2, nhiều bạn trẻ và gia đình đã đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu, hiến tiểu cầu.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua ghi nhận 2.876 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan; 1.189 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Có 262 ca chuyển viện trong ngày, nâng tổng số 3 ngày nghỉ Tết lên 1.253 ca.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 21 người, gồm 8 trường hợp tử vong trước viện, 3 tại viện và 10 trường hợp nặng xin về.

Tai nạn liên quan pháo nổ, pháo hoa ghi nhận 66 ca khám, cấp cứu trong 24 giờ, lũy kế 4 ngày là 267 ca. Số ca nhập viện trong ngày là 34, cộng dồn 4 ngày là 141 trường hợp.

Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua cả nước cả nước ghi nhận 144 ca sốt xuất huyết, không có tử vong, giảm 139 ca so với ngày trước. Bệnh tay chân miệng có 134 ca, không tử vong, giảm 31 ca. Sởi ghi nhận 14 ca, không có tử vong, tăng 5 ca so với ngày trước đó. Các bệnh bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc; các dịch bệnh khác ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Cũng theo Bộ Y tế, dịp Tết Bính Ngọ, ngành đã cơ bản bảo đảm đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Tin liên quan

Người dân xúc động khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Người dân xúc động khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

(NLĐO) - Tại Ngày hội "Vì sức khỏe cộng đồng" ở phường Hòa Hưng, TPHCM, các bác sĩ đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân

Đi khám bệnh, bất ngờ được đón Tết giữa đường hoa ở Bệnh viện Chợ Rẫy

(NLĐO) - Đường hoa không chỉ mang đến không khí Tết, mà còn giúp người bệnh thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực trên hành trình điều trị bệnh.

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

cấp cứu tai nạn khám chữa bệnh tai nạn giao thông pháo nổ khám bệnh 24 giờ tết nguyên đán bính ngọ số ca nhập viện dịp Tết tai nạn pháo nổ ngày Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo