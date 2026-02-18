Cấp cứu tai nạn, pháo nổ vẫn nóng trong ngày mùng 2 Tết

Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18-2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ) cho biết tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế và y tế ngành trên toàn quốc, đến trưa cùng ngày có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Hàng ngàn trẻ sơ sinh chào đời trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thanh Hương

Trong 24 giờ qua, hơn 39.200 lượt người được khám, cấp cứu. Các bác sĩ thực hiện trên 2.200 ca phẫu thuật, trong đó 407 ca cấp cứu.

Cùng thời gian này, 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế. Tính trong 4 ngày Tết (từ sáng 14-2 đến sáng 18-2, tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), có 8.358 trẻ được sinh theo hình thức sinh thường và mổ đẻ.

Lượng máu dự trữ phục vụ điều trị đến trưa mùng 2 Tết đạt 19.857 đơn vị. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2, nhiều bạn trẻ và gia đình đã đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu, hiến tiểu cầu.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua ghi nhận 2.876 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan; 1.189 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Có 262 ca chuyển viện trong ngày, nâng tổng số 3 ngày nghỉ Tết lên 1.253 ca.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 21 người, gồm 8 trường hợp tử vong trước viện, 3 tại viện và 10 trường hợp nặng xin về.

Tai nạn liên quan pháo nổ, pháo hoa ghi nhận 66 ca khám, cấp cứu trong 24 giờ, lũy kế 4 ngày là 267 ca. Số ca nhập viện trong ngày là 34, cộng dồn 4 ngày là 141 trường hợp.

Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua cả nước cả nước ghi nhận 144 ca sốt xuất huyết, không có tử vong, giảm 139 ca so với ngày trước. Bệnh tay chân miệng có 134 ca, không tử vong, giảm 31 ca. Sởi ghi nhận 14 ca, không có tử vong, tăng 5 ca so với ngày trước đó. Các bệnh bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc; các dịch bệnh khác ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Cũng theo Bộ Y tế, dịp Tết Bính Ngọ, ngành đã cơ bản bảo đảm đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch.