HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hàng trăm ca cấp cứu vì tai nạn, pháo nổ trong ngày Tết

D.Thu

(NLĐO) - Hàng trăm trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua, nhiều ca nhập viện, ghi nhận tử vong nghi liên quan tai nạn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 24 giờ qua (từ sáng 16-2 đến sáng 17-2, tức từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ), các cơ sở y tế ghi nhận 179 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn nghi liên quan pháo nổ, pháo hoa; trong đó 100 người phải nhập viện.

img

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện E. Ảnh: Thanh Xuân

Tính chung 3 ngày từ sáng 14-2 đến ngày 17-2 (tức 27 tháng Chạp đến sáng mùng 1 Tết), có 204 ca khám, cấp cứu và 109 ca nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa.

Cả số ca khám và nhập viện đều giảm so với cùng kỳ Tết 2025. Báo cáo cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do pháo tự chế (nam, 31 tuổi, tại xã Hải An, Ninh Bình) ngày 16-2.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua có gần 4.000 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan; hơn 1.400 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi, 369 trường hợp chuyển viện. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 25 người, gồm 14 trường hợp tử vong trước viện, 3 trường hợp tử vong tại viện và 8 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 73 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông (34 tử vong trước viện, 17 tử vong tại viện, 22 trường hợp tiên lượng tử vong xin về).

So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua tăng 8%, tính chung 3 ngày tăng 7,2%. Số tử vong trong 24 giờ giảm 7,4% nhưng tổng 3 ngày tăng 30,4% (số liệu chưa loại trừ nguyên nhân khác).

Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh; 69.062 người nhập viện điều trị nội trú. Tổng số phẫu thuật là 2.652 ca, trong đó 526 ca cấp cứu do tai nạn. Cộng dồn 3 ngày nghỉ Tết, cả nước khám, cấp cứu cho 257.155 lượt người; thực hiện 8.891 ca phẫu thuật, trong đó 1.542 ca cấp cứu do tai nạn.

Số ca tử vong trong 24 giờ (bao gồm tử vong trên đường đến cơ sở y tế và trường hợp tiên lượng tử vong xin về) là 277; cộng dồn 3 ngày là 862 trường hợp. Đến sáng 17-2, có gần 87.900 người đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, trong 24 giờ ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế (11 ca nhập viện); cộng dồn 3 ngày lần lượt là 37 và 21 trường hợp. Các ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu trong 24 giờ là 72 trường hợp, 20 người phải nhập viện, chưa ghi nhận tử vong.

Từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ cho 1.997 trẻ chào đời; tổng 3 ngày trước Tết ghi nhận 6.373 trẻ sinh tại bệnh viện.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết công tác thường trực cấp cứu dịp Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục, dự trữ đầy đủ máu, dịch truyền, thuốc và vật tư y tế. Các cơ sở y tế chưa ghi nhận vụ tai nạn hay ngộ độc thực phẩm hàng loạt phải nhập viện.

Tin liên quan

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

34 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết nguyên đán đầu tiiên, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người và bị thương 31 nạn nhân.

Bắt 2 đối tượng mua pháo nổ về đón Tết

(NLĐO)- 2 đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, mua về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới

tai nạn tai nạn giao thông trường hợp tử vong tử vong pháo hoa pháo nổ tết bính ngọ Tết 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo