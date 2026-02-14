Ngày 14-2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức cứu nạn khẩn cấp một hành khách quốc tịch Đức gặp sự cố y tế nghiêm trọng khi đang ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý.

Trước đó, lúc 0 giờ cùng ngày, trung tâm nhận được đề nghị hỗ trợ từ tàu du lịch MEIN SCHIFF 6 (từ Malta), đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore. Hành khách G.D.V. (66 tuổi, quốc tịch Đức) bị trượt ngã, bất tỉnh trên tàu.

Tàu SAR 274 tiếp cận tàu du lịch MEIN SCHIFF 6

Theo thông tin từ tàu, nạn nhân được chẩn đoán tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp chuyên khoa kịp thời. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Đưa hành khách bị nạn lên tàu SAR 274 để vào bờ

Ngay trong đêm, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 rời cảng Đà Nẵng, cùng ê-kíp bác sĩ chuyên khoa tiếp cận hiện trường.

Đến 11 giờ ngày 14-2, tàu SAR 274 áp sát tàu MEIN SCHIFF 6. Các y, bác sĩ nhanh chóng lên tàu tổ chức cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp. Sau khi xử trí ban đầu, nạn nhân được chuyển sang tàu SAR 274 để đưa vào bờ.

Đến 12 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 cập cảng an toàn, bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện.