HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu nạn khẩn cấp hành khách Đức nguy kịch trên biển cách Đà Nẵng 215 hải lý

B.Vân

(NLĐO) - Tàu SAR 274 vừa cứu một du khách Đức bị tổn thương nội tạng, suy hô hấp trên tàu du lịch ngoài khơi Đà Nẵng

Ngày 14-2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức cứu nạn khẩn cấp một hành khách quốc tịch Đức gặp sự cố y tế nghiêm trọng khi đang ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý.

Trước đó, lúc 0 giờ cùng ngày, trung tâm nhận được đề nghị hỗ trợ từ tàu du lịch MEIN SCHIFF 6 (từ Malta), đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore. Hành khách G.D.V. (66 tuổi, quốc tịch Đức) bị trượt ngã, bất tỉnh trên tàu.

Cứu nạn khẩn cấp hành khách Đức nguy kịch trên biển cách Đà Nẵng 215 hải lý - Ảnh 1.

Tàu SAR 274 tiếp cận tàu du lịch MEIN SCHIFF 6

Theo thông tin từ tàu, nạn nhân được chẩn đoán tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp chuyên khoa kịp thời. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Cứu nạn khẩn cấp hành khách Đức nguy kịch trên biển cách Đà Nẵng 215 hải lý - Ảnh 2.

Đưa hành khách bị nạn lên tàu SAR 274 để vào bờ

Ngay trong đêm, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 rời cảng Đà Nẵng, cùng ê-kíp bác sĩ chuyên khoa tiếp cận hiện trường.

Đến 11 giờ ngày 14-2, tàu SAR 274 áp sát tàu MEIN SCHIFF 6. Các y, bác sĩ nhanh chóng lên tàu tổ chức cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp. Sau khi xử trí ban đầu, nạn nhân được chuyển sang tàu SAR 274 để đưa vào bờ.

Đến 12 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 cập cảng an toàn, bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Phát hiện bãi tập kết chất thải không phép ở Bà Nà

Đà Nẵng: Phát hiện bãi tập kết chất thải không phép ở Bà Nà

(NLĐO) - UBND xã Bà Nà phát hiện bãi tập kết chất thải trái phép và xử phạt 37,5 triệu đồng, yêu cầu khẩn trương hoàn trả nguyên trạng

Bí thư Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng quyết sách, tiên phong đổi mới thể chế

(NLĐO) - Bí thư Đà Nẵng yêu cầu mỗi nghị quyết phải đúng chủ trương, sát thực tiễn và thực sự đi vào cuộc sống.

Uy nghi hình tượng Thánh Gióng và dàn ngựa vàng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) – Quảng trường 24 Tháng 3 ở phía Nam TP Đà Nẵng trở thành "ngôi vườn" hình tượng ngựa được bài trí đẹp mắt đón Tết Bính Ngọ.

cứu nạn Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo