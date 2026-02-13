HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Sáng 13-2, Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tổ chức tiễn đoàn viên lên Chuyến xe Công đoàn, đưa gần 4.000 công nhân và người thân về quê đón Tết.

Sân bãi còn vương hơi lạnh sớm mai. Trước đầu xe, những chiếc balô sờn quai, túi quà Tết buộc vội. Có người tranh thủ gọi điện dặn dò người thân, có người lặng lẽ bế con đứng chờ đến lượt lên xe. Tết bắt đầu từ khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc rời nơi mưu sinh để trở về nhà.

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Đà Nẵng tiễn đoàn viên về quê đón Tết

Sáng nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức tiễn đoàn viên tham gia Chuyến xe Công đoàn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây là một trong chuỗi hoạt động cao điểm chăm lo Tết cho người lao động xa quê. Theo đó, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố bố trí 105 chuyến xe, đưa gần 4.000 đoàn viên và người thân về các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận…

CLIP: Các chuyến xe Công đoàn đưa đoàn viên về quê đón Tết an toàn, tiết kiệm

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 2.

Cả gia đình cùng về quê trên chuyến xe Công đoàn

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 3.

Đoàn viên được đưa đón bằng xe trung chuyển, sau đó lên xe về quê đón Tết

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 4.

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 5.

Hành trình Tết Công đoàn bắt đầu từ 11 đến hết ngày 15-2

Chương trình triển khai trong 5 ngày, từ 11 đến 15-2 (24 đến 28 tháng Chạp), với 9 điểm trung chuyển nhằm giảm quãng đường di chuyển cho đoàn viên.

Tại điểm xuất phát, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và cán bộ công đoàn trực tiếp hỏi thăm từng đoàn viên, dặn dò lịch trình, chúc Tết sớm và nhắc nhở thời điểm quay lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Những phong bao lì xì nhỏ được trao cho con em công nhân, vừa là lời chúc năm mới, vừa là sự động viên thầm lặng để người lao động yên tâm rời thành phố. Khi chiếc xe đầu tiên nổ máy, nhiều người ngoái lại nhìn khu công nghiệp phía xa.

Một năm làm việc khép lại, Tết đã ở rất gần. Những chuyến xe lăn bánh không chỉ chở người về quê, mà còn chở theo sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn với những phận đời gắn bó cùng nhịp máy, ca kíp suốt cả năm.

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 6.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng tặng quà Tết, bánh chưng xanh cho đoàn viên trên chuyến xe Công đoàn

7 giờ sáng, Chuyến xe Công đoàn đưa gần 4.000 công nhân rời Đà Nẵng về quê đón Tết - Ảnh 7.

Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng chia sẻ niềm vui cùng đoàn viên lao động trước giờ xe lăn bánh

Được biết, tổng kinh phí Công đoàn thành phố dành cho chương trình Chuyến xe Công đoàn 2026 khoảng 2,9 tỉ đồng. Ngày 14-2, hoạt động tiễn đoàn viên sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực Quảng Nam (cũ).


