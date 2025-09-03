HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu người phụ nữ bị lồng ruột phức tạp

Sỹ Hưng

(NLĐO)-Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát để phát hiện và can thiệp sớm ung thư đại trực tràng.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) vừa điều trị thành công nữ bệnh nhân N.T.L (58 tuổi, ở TP HCM) bị lồng ruột phức tạp do u manh tràng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu phải 3 tuần, tiêu lỏng. Kết quả nội soi do bệnh viện thực hiện một tuần trước đó phát hiện có polyp lớn (4x5 cm) ở manh tràng và nhiều polyp nhỏ trong đại tràng.

Theo BSCKI Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, qua chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột đoạn hồi tràng - đại tràng phải, nguyên nhân do khối u vùng manh tràng. 

Đây là một biến chứng nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng. 

Bác sĩ cứu kịp thời ca lồng ruột phức tạp do khối u nang tràng - Ảnh 2.

Khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột

Ca mổ kéo dài 2 giờ, các bác sĩ phát hiện khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột cùng với một số polyp ở đại tràng phải và đại tràng ngang. Tất cả các tổn thương đều được lấy bỏ và gửi giải phẫu bệnh để đánh giá nguy cơ ung thư.

Sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt với vết mổ khô, ăn uống và vận động bình thường. Bệnh nhân được theo dõi kết quả giải phẫu bệnh để lên kế hoạch điều trị tiếp.

"Những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý đại trực tràng bao gồm rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng âm ỉ và thiếu máu không rõ nguyên nhân. Người dân nên chủ động thăm khám khi có các triệu chứng này, đặc biệt là những người trong nhóm nguy cơ cao" - BS Phong khuyến cáo.

Tin liên quan

Mẹ làm điều này, điểm IQ của con tăng rõ rệt

Mẹ làm điều này, điểm IQ của con tăng rõ rệt

(NLĐO) - Một thứ mà trẻ nhận được trong giai đoạn đầu đời có thể đem lại khác biệt đáng kể lên điểm IQ ở lứa tuổi 8 và 15.

Nghỉ lễ, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 13%

(NLĐO) - Chỉ trong 4 ngày lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân cấp cứu.

Ngỡ ngàng khuôn mặt cô gái sau 15 năm bị khối u khổng lồ đeo bám

(NLĐO) – Sau 15 năm mang khối u sụn xương sọ khổng lồ gây biến dạng khuôn mặt, một cô gái được các bác sĩ cứu chữa thành công.

bảo vệ sức khỏe bệnh viện đa khoa giải phẫu bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo