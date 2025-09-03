Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) vừa điều trị thành công nữ bệnh nhân N.T.L (58 tuổi, ở TP HCM) bị lồng ruột phức tạp do u manh tràng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu phải 3 tuần, tiêu lỏng. Kết quả nội soi do bệnh viện thực hiện một tuần trước đó phát hiện có polyp lớn (4x5 cm) ở manh tràng và nhiều polyp nhỏ trong đại tràng.

Theo BSCKI Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, qua chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột đoạn hồi tràng - đại tràng phải, nguyên nhân do khối u vùng manh tràng.

Đây là một biến chứng nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng.

Khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột

Ca mổ kéo dài 2 giờ, các bác sĩ phát hiện khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột cùng với một số polyp ở đại tràng phải và đại tràng ngang. Tất cả các tổn thương đều được lấy bỏ và gửi giải phẫu bệnh để đánh giá nguy cơ ung thư.

Sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt với vết mổ khô, ăn uống và vận động bình thường. Bệnh nhân được theo dõi kết quả giải phẫu bệnh để lên kế hoạch điều trị tiếp.

"Những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý đại trực tràng bao gồm rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng âm ỉ và thiếu máu không rõ nguyên nhân. Người dân nên chủ động thăm khám khi có các triệu chứng này, đặc biệt là những người trong nhóm nguy cơ cao" - BS Phong khuyến cáo.