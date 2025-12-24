Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường lĩnh án 7 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường lĩnh án 7 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Với cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị tuyên án 7 năm tù.

Ngày 24-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường nhận án 7 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: P.A.

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị tuyên 2 năm tù.

TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ (tổng hình phạt 8 năm 6 tháng). Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên 6 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu luật sư, bị tuyên tổng hợp 6 năm cho 2 tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Bị cáo Dương Anh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes 5 năm tù về tội Đưa hối lộ. Các bị cáo khác bị tuyên từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành thủ tục tố tụng, ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan việc giảm sút niềm tin vào công lý, gây bức xúc bất bình trong dư luận Nhân dân. Việc khởi tố chính tố đưa các bị cáo ra xét xử các nghiêm bị cáo là cần thiết.

Tòa khi lượng hình đã xét các yếu tố giảm nhẹ như các bị cáo tham gia thiện nguyện, nhân thân có công cách mạng, thành tích công tác tốt, được ghi nhận, nộp lại tiền hưởng lợi bất chính. Một số bị cáo là nhân viên làm theo chỉ đạo, phạm tội vai trò chủ yếu không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể được xử phạt thấp hơn các bị cáo khác.

Tin liên quan

Nhận hối lộ, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

Nhận hối lộ, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm ngày mai hầu toà.

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm sáng nay 15-12 hầu toà.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị phạt 7-8 năm tù

(NLĐO)- Với cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.

nhận hối lộ chạy án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo