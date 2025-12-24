Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường lĩnh án 7 năm tù

Ngày 24-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: P.A.

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị đề nghị 3 năm tù; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị tuyên 2 năm tù.

TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, 3 năm tù về tội Nhận hối lộ và 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ (tổng hình phạt 8 năm 6 tháng). Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị tuyên 6 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ. Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu luật sư, bị tuyên tổng hợp 6 năm cho 2 tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Bị cáo Dương Anh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes 5 năm tù về tội Đưa hối lộ. Các bị cáo khác bị tuyên từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành thủ tục tố tụng, ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan việc giảm sút niềm tin vào công lý, gây bức xúc bất bình trong dư luận Nhân dân. Việc khởi tố chính tố đưa các bị cáo ra xét xử các nghiêm bị cáo là cần thiết.

Tòa khi lượng hình đã xét các yếu tố giảm nhẹ như các bị cáo tham gia thiện nguyện, nhân thân có công cách mạng, thành tích công tác tốt, được ghi nhận, nộp lại tiền hưởng lợi bất chính. Một số bị cáo là nhân viên làm theo chỉ đạo, phạm tội vai trò chủ yếu không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể được xử phạt thấp hơn các bị cáo khác.