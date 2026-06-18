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Sức khỏe

Cứu sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách đã được cứu sống nhờ sự phối hợp kịp thời, nhanh chóng

Ngày 18-6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp, cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách.

Trước đó, vào rạng sáng 14-6, sản phụ V.T.M.L (SN 2004, ngụ tỉnh Gia Lai), mang thai 39 tuần, đi xe khách từ Gia Lai ra Hà Nội.

Khi xe khách di chuyển qua địa phận Quảng Trị, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, vỡ ối và sinh một bé trai ngay trên xe.

Cứu sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách - Ảnh 1.

Sản phụ bị băng huyết sau khi sinh con trên xe khách đã được cứu sống. Ảnh: Vĩnh Linh

Sau khi sinh, em bé chưa được cắt dây rốn, vẫn còn dính bánh nhau. Trong khi đó, sản phụ xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều, có biểu hiện mất máu cấp với da, niêm mạc nhợt nhạt, ý thức lơ mơ, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ tài xế xe khách, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Khoa Sản cùng ê kíp hồi sức bệnh viện này khẩn trương chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Thời điểm nhập viện, sản phụ trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, tử cung co hồi kém, nguy cơ sốc mất máu. Các y, bác sĩ nhanh chóng thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc và triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát băng huyết sau sinh.

Sau khoảng 30 phút cấp cứu khẩn trương, sản phụ dần ổn định, huyết áp và mạch trở về ngưỡng an toàn, tử cung co hồi tốt, tình trạng chảy máu được kiểm soát. Sản phụ đã vượt qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, việc cứu sống thành công sản phụ là kết quả của sự phối hợp kịp thời giữa tài xế xe khách, các lực lượng liên quan và đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Hiện người nhà sản phụ đã hoàn tất thủ tục xuất viện để đưa hai mẹ con trở về quê.

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sản phụ bệnh viện băng huyết
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