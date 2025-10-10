Cựu sao Man City tỏa sáng, Algeria đoạt vé dự World Cup sau 12 năm

Màn trình diễn ấn tượng của Riyad Mahrez và đồng đội ở chuyến làm khách trước "chủ nhà" Somalia đã đem về cho tuyển Algeria chiến tích ngoài mong đợi. Algeria thật ra chẳng phải bay quá xa, bởi sân trung lập Miloud Hadefi nằm ngay trên lãnh thổ của… Algeria, cơ hội để hàng chục nghìn khán giả nhà đến sân ủng hộ cho thầy trò HLV Vladimir Petković.



Đông đảo khán giả Algeria ủng hộ đội bóng của HLV Vladimir Petković

Bàn mở tỉ số cho "Bầy cáo sa mạc" đến ngay phút thứ 7 khi Mohamed Amoura tận dụng sai lầm của hàng thủ Somalia để ghi bàn sau quả tạt của thủ quân Riyad Mahrez. Cựu sao Man City hiện khoác áo CLB Al-Ahli sau đó tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 19 với pha dứt điểm chân trái sở trường.

Mohamed Amoura mở tỉ số cho Algeria

Sau giờ nghỉ, Riyad Mahrez hoàn tất trận đấu như trong mơ của chính mình khi kiến tạo cho Mohamed Amoura hoàn tất cú đúp phút 57, ấn định chiến thắng 3-0 cho Algeria. Amoura đang có được phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi được tổng cộng 8 bàn thắng tại vòng loại World Cup.

Mohamed Amoura hoàn tất cú đúp

Chiến thắng trước Somalia giúp Algeria có được 22 điểm, hơn đội xếp nhì Uganda đến 5 điểm khi vòng loại chỉ còn một lượt đấu. Điều này đồng nghĩa với việc "Cáo sa mạc" chính thức giành vé dự World Cup sớm, lần thứ 5 trong lịch sử giành quyền tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh sau các kỳ World Cup 1982, 1986, 2010 và 2014. Lần gần nhất họ góp mặt là tại Brazil 2014, nơi Mahrez và đồng đội khiến tuyển Đức phải toát mồ hôi mới vượt qua ở vòng 1/8.

Riyad Mahrez góp công vào cả 3 bàn thắng của Algeria

Theo thể thức vòng loại mới, chín đội đứng đầu các bảng khu vực châu Phi sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, được tổ chức tại Canada, Mỹ và Mexico. Algeria là đại diện thứ tư của châu Phi có mặt tại World Cup, sau Morocco, Tunisia và Ai Cập.

FIFA chúc mừng Algeria giành vé dự World Cup

Chiến thắng này không chỉ khép lại chuỗi 12 năm vắng bóng trên sân khấu lớn nhất thế giới mà còn đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Algeria — nền bóng đá từng lừng danh với tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi kỹ thuật đậm chất Bắc Phi.

Khoảng thời gian dài vắng mặt tại World Cup quá lâu khiến bóng đá Algeria phần nào mất vị thế trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, lần trở lại này được xem như cột mốc quan trọng để đội bóng tìm lại hình ảnh của đội bóng lớn "Lục địa đen".