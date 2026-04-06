Thể thao

Cựu thủ quân Man Utd tái xuất sau 5 năm giải nghệ

Đăng Minh

(NLĐO) - Cựu thủ quân Man Utd Antonio Valencia, 40 tuổi, bất ngờ tái xuất sân cỏ sau 5 năm giải nghệ để ký hợp động với một đội bóng Anh.

Từng thi đấu trước hơn 75.000 khán giả tại Old Trafford, danh thủ Valencia giờ chuẩn bị trở lại sân cỏ trong một bối cảnh rất khác.

Ở tuổi 40, cựu thủ quân Man Utd đã quyết định tái xuất để đầu quân cho Wythenshawe Veterans FC, một đội bóng lão tướng tại Anh.

"Hậu vệ cánh phải người Ecuador đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với Wythenshawe Veterans FC" – tờ SunSport dẫn xác nhận CLB có trụ sở ở Manchester.

Cựu thủ quân Man Utd tái xuất sau 5 năm giải nghệ - Ảnh 1.

Hậu vệ cánh phải Antonio Valencia thời đỉnh cao phong độ khi thi đấu cho Man Utd năm 2018. Ảnh: PA

Trên mạng xã hội X, đội bóng này hồ hởi chào đón tân binh đặc biệt bằng thông điệp: "Chúng tôi tự hào chào đón nhà vô địch Ngoại hạng Anh Antonio Valencia tới Wythenshawe Vets. Một huyền thoại Man Utd giờ đã khoác màu áo của chúng tôi".

Đây là lần đầu tiên Valencia trở lại thi đấu kể từ khi giải nghệ vào năm 2021. Thời còn ở đỉnh cao, anh từng là gương mặt quen thuộc của những trận cầu lớn, được ví như "thần gió". Lần tái xuất này, diễn ra trong màu áo đội bóng chơi tại Cheshire Veterans Football League, giải đấu dành cho các cầu thủ lớn tuổi ở vùng Tây Bắc nước Anh.

Dù vậy, Wythenshawe Veterans FC không phải tập thể vô danh theo nghĩa thông thường. Đội bóng này đã quy tụ hàng loạt cựu danh thủ trong mùa giải năm nay.

Với sự xuất hiện của Valencia, cả đội hiện sở hữu tổng cộng khoảng 2.192 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, 487 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng 24 danh hiệu lớn nhỏ.

Trong số những cái tên đáng chú ý có cựu tiền đạo Papiss Cisse của Newcastle, người từng ghi 6 bàn ngay trận ra mắt đội bóng đầu mùa.

Ngoài ra còn có cựu tiền đạo tuyển Anh Emile Heskey, bộ đôi cựu cầu thủ Man City là Joleon Lescott và Stephen Ireland.

Danh sách những cựu sao từng khoác áo Wythenshawe Veterans FC còn có Danny Drinkwater, Oumar Niasse, George Boyd, Nedum Onuoha và Maynor Figueroa.

Cựu thủ quân Man Utd tái xuất sau 5 năm giải nghệ - Ảnh 2.

Antonio Valencia (trái) đã tái xuất sau 5 năm giải nghệ. Ảnh: X/@anto_v25

Điểm đáng chú ý là không ai trong số họ nhận lương từ CLB, bởi tất cả tham gia đơn giản vì tình yêu với bóng đá.

Thậm chí, chủ tịch Carl Barratt từng kể một câu chuyện khá hài hước rằng vợ ông từng gửi thư yêu cầu các cầu thủ đóng 15 bảng Anh mỗi tháng. Nguyên do bởi bà không nhận ra họ là những cựu ngôi sao nổi tiếng, dù sau đó CLB khẳng định không trả lương nhưng cũng không bắt họ nộp phí thi đấu.

Tiêu chí quan trọng nhất để gia nhập đội lão tướng của Wythenshawe là cầu thủ phải từ 35 tuổi trở lên.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, làn sóng cựu danh thủ đổ về đây bắt đầu khi cựu danh thủ Stephen Ireland được một người bạn giới thiệu về tham vọng chinh phục cúp quốc gia của đội, từ đó kéo theo nhiều gương mặt quen thuộc khác cùng tham gia.

Ngay cả "tia chớp" Usain Bolt cũng từng được đồn đoán đang đàm phán với đội bóng này, còn cựu danh thủ Wayne Rooney từng được tiếp cận hồi tháng 11 năm ngoái.

Cựu danh thủ Valencia gia nhập Man Utd từ Wigan Athletic vào tháng 6-2009 và gắn bó 10 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Trong quãng thời gian đó, anh ra sân hơn 330 trận trên mọi đấu trường, giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Cup FA, 2 Cup Liên đoàn Anh và 1 Europa League, đồng thời 2 lần được đồng đội bầu là Cầu thủ hay nhất mùa.

Sau khi rời "Quỷ đỏ" vào năm 2019, Valencia khoác áo LDU Quito trong 2 mùa trước khi chuyển sang Queretaro của Mexico.

Kể từ lúc treo giày vào tháng 5-2021, anh chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các trận đấu của đội huyền thoại Man Utd.

Ai hay nhất, ai dở nhất Man Utd kể từ đầu mùa giải?

Ai hay nhất, ai dở nhất Man Utd kể từ đầu mùa giải?

(NLĐO) – Man Utd đang cho thấy sự khởi sắc hơn nhiều mùa giải trước khi vươn lên tốp 3 Ngoại hạng Anh và tiến sát vé dự Champions League mùa sau.

