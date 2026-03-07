Cựu thứ trưởng "ăn" hơn 4,5 tỉ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu

Theo quyết định của TAND Hà Nội, ngày 30-3 tới sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.



Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ Hoàng Văn Thắng khi chưa bị khởi tố

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng; cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Trần Tố Nghị, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh và 2 bị cáo khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Ngoài ra, có 14 bị cáo khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 bị cáo bị điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Các bị cáo trọng vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

VKSND tối cao cáo buộc bị cáo Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỉ đồng để chỉ đạo bị cáo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỉ đồng.