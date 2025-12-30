HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ bị đề nghị truy tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Giúp doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trái quy định, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ nhận hối lộ hơn 4,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan. 


Nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị đề nghị truy tố - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ Hoàng Văn Thắng

Trong số 23 bị can Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có các bị can Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ; Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8). 

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội là “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, bị can Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng) và các bị can khác ở Cục QLXDCT để các bị can này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban. Bị can Dân cũng đồng thời thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 Dự án. 

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Dân bị xác định là đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 Dự án. Ngoài ra bị can Dân có hành vi đưa hối lộ với số tiền được xác định là hơn 40 tỉ đồng.

 Kết luận điều tra cho thấy bị can Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng). Trong đó, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD nhận của Trần Văn Lăng vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ (nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước). 

Bị can Trần Tố Nghị bị cho là đã nhận hối lộ số tiền 13 tỉ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu Số 36 dự án hồ Bản Mảng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pach Thượng); Nguyễn Hải Thanh nhận hơn 6,2 tỉ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng); Trần Văn Lăng nhận hơn 13,4 tỉ đồng và Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỉ đồng.

 Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án; đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án.

