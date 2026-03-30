Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu toà vì cáo buộc nhận hối lộ

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.



Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cùng 4 kiểm sát viên của VKSND Tối cao.

Tòa án triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình, các Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8, cùng một số doanh nghiệp, ngân hàng liên quan. Khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng; cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Trần Tố Nghị, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh và 2 bị cáo khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Ngoài ra, có 14 bị cáo khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 bị cáo bị điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỉ đồng để chỉ đạo bị cáo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỉ đồng.