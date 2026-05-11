Quốc tế

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

Xuân Mai

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian quản chế kéo dài bốn tháng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được trả tự do trước thời hạn vào sáng 11-5 trong sự chào đón của người ủng hộ.

Ông Thaksin được nhìn thấy bước ra khỏi cổng nhà tù ở quận Chatuchak lúc 7 giờ 44 phút (giờ địa phương). Theo Bangkok Post, ông ôm các thành viên gia đình và chào đám đông ủng hộ, bao gồm các thành viên Đảng Pheu Thai.

Sau đó, ông lên xe và rời khỏi nhà tù giữa đám đông người ủng hộ lúc 7 giờ 56 phút.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 9-5, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết ông Thaksin đủ điều kiện để được trả tự do trước thời hạn và việc trả tự do được phê duyệt theo các quy định hiện hành. 

Tuy nhiên, ông phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong thời gian quản chế kéo dài bốn tháng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (áo trắng ở giữa) ra khỏi nhà tù Klongprem Central sáng 11-5. Ảnh: Bangkok Post

Cơ quan này khẳng định động thái này không nhằm mang lại lợi ích cho riêng một cá nhân nào, mà được thực hiện theo các tiêu chuẩn chung áp dụng cho mọi tù nhân trên toàn quốc. Được biết ông Thaksin ra tù cùng với hàng trăm tù nhân khác.

Cựu Thủ tướng 76 tuổi đã ngồi tù 8 tháng vì tội tham nhũng. 

Trước đó, ông Thaksin trở về nước sau thời gian dài lưu vong vào năm 2023, đúng lúc ứng viên của đảng Pheu Thai giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành tân thủ tướng. Sau đó, ông Thaksin nhận được lệnh ân xá của Hoàng gia, giúp giảm án từ 8 năm xuống còn 12 tháng. 

Ông đã trải qua 6 tháng điều trị tại một bệnh viện cảnh sát nhưng Tòa án Tối cao phán quyết khoảng thời gian này không được tính là thời gian thụ án và buộc ông phải quay lại nhà tù.

Ông Thaksin được ra tù sớm nhờ có sự cải thiện trong "thái độ và hành vi" và sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong vòng 4 tháng. Ảnh: Bangkok Post

Ông Thaksin được trả tự do trong bối cảnh cục diện chính trị đã hoàn toàn thay đổi sau chiến thắng áp đảo của đảng Bhumjaithai trong cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai do ông Thaksin hậu thuẫn hiện thuộc liên minh cầm quyền sau khi chỉ đứng vị trí thứ 3 trong cuộc bầu cử vừa qua.

Điều này đặt ra thách thức cho ông Thaksin, người được kỳ vọng sẽ một lần nữa nỗ lực vực dậy vị thế chính trị của gia tộc sau 1/4 thế kỷ có sức ảnh hưởng.

Ông Purawich Watanasukh, giảng viên khoa học chính trị tại Trường ĐH Thammasat, nhận định: "Thời kỳ hoàng kim của Đảng Pheu Thai đã hoàn toàn khép lại. Ông Thaksin có lẽ sẽ không thể thay đổi được gì nhiều. Nhưng ông Thaksin chưa từ bỏ chính trường Thái Lan. Ông ấy là một chiến binh và gia tộc Shinawatra vẫn còn những mục tiêu dang dở".

Ông Thaksin gặp người ủng hộ bên ngoài nhà tù. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 9-5 cho biết ông mừng cho gia tộc Shinawatra khi ông Thaksin được ân xá. Khi được hỏi về những biến động chính trị có thể xảy ra, ông cho biết bản thân chưa nghĩ xa đến thế, đồng thời nhấn mạnh ông Thaksin vẫn là một người mà ông kính trọng.

