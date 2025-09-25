HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù

Huệ Bình

(NLĐO) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 25-9 tiết lộ Nhà tù Trung tâm Klong Prem đã tìm được công việc phù hợp cho cha bà.

Đó là quản đốc đội vệ sinh cống rãnh của nhà tù. Bà Paetongtarn tiết lộ trách nhiệm mới của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi rời khỏi nhà tù sau khi đến thăm cha.

Đây là lần thứ 4 gia đình ông Thaksin được phép gặp ông kể từ khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc ông thi hành án một năm tù vào ngày 9-9.

Tờ The Nation dẫn lời bà Paetongtarn cho biết: "Giám đốc nhà tù nói rằng cha tôi sẽ được giao nhiệm vụ giám sát việc vệ sinh cống rãnh". Tuy nhiên, bà Paetongtarn không giải thích thêm chi tiết về công việc này.

Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và chồng được những người ủng hộ "áo đỏ" chào đón khi họ đến Nhà tù Trung tâm Klong Prem ngày 25-9. Ảnh: Facebook/ Ing Shinawatra Forever

Theo thông lệ, các tù nhân hạng nhất (những người có hạnh kiểm tốt và thời gian thụ án còn lại ngắn) thường được phép lao động bên ngoài nhà tù để kiếm thêm thu nhập, chẳng hạn như làm vệ sinh cống rãnh cho Cơ quan hành chính đô thị Bangkok (BMA).

Nếu được giao nhiệm vụ giám sát đội vệ sinh cống rãnh của nhà tù, ông Thaksin sẽ được phép ở bên ngoài nhà tù trong giờ làm việc. Với vai trò là người giám sát, tay của ông sẽ không cần phải dính bẩn như những người trực tiếp dọn cống, hốt rác và bùn đất từ các cống rãnh ven đường.

Tình hình sức khỏe của ông Thaksin

Về tình hình sức khỏe của ông Thaksin, bà Paetongtarn cho biết: "Sức khỏe của cha tôi vẫn ổn".

Bà Paetongtarn và chồng, ông Pitaka Suksawat, đã đến thăm ông Thaksin vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 25-9 (giờ địa phương). Bà cho biết có thể đến thăm ông Thaksin 2 lần/tuần, vào các ngày thứ hai và thứ năm.

Bà Paetongtarn đã không thể đến thăm cha vào thứ hai vừa rồi do bận công việc, nhưng chồng bà và chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong đã đến thay.

Khi đến nơi, bà Paetongtarn và chồng đã gặp một nhóm người ủng hộ "áo đỏ" đang tập trung bên ngoài nhà tù.

Nhóm người này đã bật các bài hát do ông Thaksin hát qua loa phóng thanh trên con đường trước nhà tù để thể hiện sự ủng hộ. 

Khi các phóng viên hỏi liệu các cháu của ông Thaksin có gửi thư cho ông lần này không, bà Paetongtarn trả lời: "Không phải hôm nay".

Bà Paetongtarn cho biết thêm rằng trại giam sẽ sớm cho phép các cháu của ông Thaksin gọi video hỏi thăm. "Chúng tôi sẽ cần kiểm tra lại với luật sư về lịch trình" - bà nói.

Khoảng một giờ sau, vợ chồng bà Paetongtarn rời khỏi nhà tù.

Tin liên quan

Thái Lan: Ông Thaksin "gặp vấn đề sức khỏe", chỉ được tiêu 500 baht/ngày trong tù

Thái Lan: Ông Thaksin "gặp vấn đề sức khỏe", chỉ được tiêu 500 baht/ngày trong tù

(NLĐO) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe sau khi vào tù: huyết áp cao, khó ngủ và rụng tóc.

Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

(NLĐO) - Gia đình và luật sư của ông Thaksin Shinawatra ngày 15-9 đã tới thăm tù cựu thủ tướng lần đầu tiên, sau khi ông hoàn thành 5 ngày cách ly bắt buộc.

Ông Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở về Bangkok chiều 8-9, một ngày trước khi Tòa án Tối cao phán quyết vụ ông nằm viện thay vì ngồi tù.

