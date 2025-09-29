HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đệ đơn xin ân xá

Phương Linh

(NLĐO) - Luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 29-9 cho biết ông đã đệ đơn xin ân xá cho bản án một năm tù giam.

"Chúng tôi đã nộp đơn thỉnh cầu. Đây là quyền của mọi tù nhân” - luật sư Winyat Chartmontree chia sẻ với phóng viên bên ngoài nhà tù Klong Prem, nơi đang giam giữ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. “Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào sự khoan hồng và đặc quyền của hoàng gia, không ai có thể can thiệp”.

Ông Winyat cho biết cần mất tới 14 ngày để nhận được phản hồi từ Cung điện Hoàng gia, so với 6 ngày của đơn thỉnh cầu đầu tiên.

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đệ đơn xin ân xá- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra. Ảnh: Bangkok Post

Cùng ngày 29-9, ông Winyat đã tháp tùng hai vợ chồng con gái ông Thaksin, Pintongta Shinawatra Kunakornwong, đến nhà tù. Khi được hỏi về đơn thỉnh cầu, bà Pintongta chỉ mỉm cười và im lặng.

Đây là lần thứ 5 gia đình Shinawatra tới thăm ông Thaksin kể từ hôm 9-9. Ông Winyat nói thêm nhà tù cho phép người thân gọi video cho tù nhân nhưng gia đình chọn đến thăm trực tiếp.

Ông Winyat cũng cho biết các viên chức nhà tù vẫn đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe của ông Thaksin, như bệnh huyết áp cao, tim mạch và đau cổ có thể liên quan đến thoái hóa đốt sống cổ.

“Sức khỏe tổng thể của ông ấy đã cải thiện, khuôn mặt tươi vui hơn và thích nghi tốt với cuộc sống trong tù” - ông Winyat nói.

Cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra được Hoàng gia Thái Lan ân xá lần đầu tiên vào năm 2023 khi đang bị giam giữ ở Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. 

Trong thời gian đó, ông đệ đơn lên nhà vua và được giảm án từ 8 năm tù xuống còn 1 năm. Sau đó, Sở Cải huấn cho phép ông quản thúc tại gia trong 6 tháng, sau 6 tháng ở bệnh viện.

Tuy nhiên, hôm 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết thời gian nằm viện không được tính thi hành án, nên phải ngồi tù lại một năm.

Tin liên quan

Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù

Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù

(NLĐO) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 25-9 tiết lộ Nhà tù Trung tâm Klong Prem đã tìm được công việc phù hợp cho cha bà.

Campuchia - Thái Lan cùng cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

(NLĐO) - Vụ việc được cho là xảy ra ở các khu vực An Ses và Chong Arn Ma, nằm tiếp giáp hai bên biên giới Campuchia - Thái Lan.

Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù

(NLĐO) - Gia đình và luật sư của ông Thaksin Shinawatra ngày 15-9 đã tới thăm tù cựu thủ tướng lần đầu tiên, sau khi ông hoàn thành 5 ngày cách ly bắt buộc.

Thaksin Shinawatra hoàng gia Thái Lan
    Thông báo