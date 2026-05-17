Thể thao

Cựu thuyền trưởng Madrid Xabi Alonso nhận lời dẫn dắt Chelsea

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Chelsea được cho là đã đạt thỏa thuận với Xabi Alonso để nhà cầm quân người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng.

Thỏa thuận với Xabi Alonso được xúc tiến gần như ngay sau thất bại của Chelsea ở chung kết FA Cup trước Man City đêm 16-5. 

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Các thủ tục cuối cùng đang được hoàn tất trước khi CLB công bố chính thức.

Cựu thuyền trưởng Madrid Xabi Alonso nhận lời dẫn dắt Chelsea - Ảnh 1.

Xabi Alonso sẽ cầm quyền tại Chelsea mùa hè tới

Xabi Alonso nổi lên với tư cách ứng viên số một của Chelsea trong tuần qua, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Andoni Iraola, Marco Silva, Oliver Glasner hay Cesc Fabregas. 

Các cầu thủ Chelsea được cho là rất hào hứng trước viễn cảnh làm việc cùng cựu tiền vệ Liverpool và Real Madrid.

Chiến lược gia 44 tuổi sẽ đảm nhận vai trò "manager" (nhà quản lý) tại Chelsea từ ngày 1-7, thay vì chỉ thuần túy là "head coach" (HLV trưởng), đồng nghĩa với việc ông sẽ có tiếng nói quan trọng hơn trong các quyết định liên quan đến đội bóng. 

Ngoài chuyên môn, Chelsea được cho là đã cam kết trao cho Alonso nhiều quyền hơn trên thị trường chuyển nhượng – điều ông đặc biệt quan tâm trong quá trình đàm phán.

Cựu thuyền trưởng Madrid Xabi Alonso nhận lời dẫn dắt Chelsea - Ảnh 2.

Giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp cầm quân của Alonso tại Leverkusen

Người tiền nhiệm Liam Rosenior bị sa thải hồi tháng 4 sau chuỗi sáu trận thua liên tiếp mà Chelsea không ghi nổi bàn thắng nào. Calum McFarlane được bổ nhiệm giữ vai trò tạm quyền và giúp đội bóng vào đến chung kết FA Cup.

Thất bại trước Man City khiến "The Blues" tiếp tục đối diện với nguy cơ vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới. Hiện Chelsea xếp thứ 9 tại Premier League khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Họ kém Bournemouth sáu điểm và Brighton bốn điểm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Xabi Alonso từng gây tiếng vang lớn khi giúp Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga mùa 2023-2024, đồng thời giành Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức.

Tuy nhiên, ông lại không có được mùa giải đầu tiên trọn vẹn tại Real Madrid khi bị đội bóng Hoàng gia sa thải hồi tháng 1 sau những bất đồng với các nhân vật có ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Cựu thuyền trưởng Madrid Xabi Alonso nhận lời dẫn dắt Chelsea - Ảnh 3.

Xabi Alonso không thể trụ lại Real Madrid

Thời gian qua, dư luận nhiều lần đề cập việc Alonso được đội bóng cũ Liverpool liên hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dàn lãnh đạo "The Kop" tuyên bố vẫn đặt niềm tin vào Arne Slot sau một mùa giải đáng thất vọng, Chelsea bỗng dưng chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của Alonso.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã có cuộc gặp trực tiếp với Alonso và quyết định cuối cùng có thể được đưa ra trong vài ngày tới. 


Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea

(NLĐO) - Chuỗi 5 trận thua liên tiếp đẩy Chelsea vào khủng hoảng toàn diện, buộc ban lãnh đạo CLB phải sa thải HLV Liam Rosenior chỉ 107 ngày sau khi bổ nhiệm.

