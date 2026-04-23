HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea

Đông Linh (theo Premier League, Marca)

(NLĐO) - Chuỗi 5 trận thua liên tiếp đẩy Chelsea vào khủng hoảng toàn diện, buộc ban lãnh đạo CLB phải sa thải HLV Liam Rosenior chỉ 107 ngày sau khi bổ nhiệm.

Chelsea tiếp tục gây sốc dư luận làng cầu Anh khi quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ 107 ngày sau khi ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia trẻ tuổi người Anh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh "The Blues" rơi tự do trên bảng xếp hạng và chuẩn bị bước vào bán kết FA Cup gặp Leeds United cuối tuần này.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea - Ảnh 1.

Liam Rosenior bất lực trong việc vực dậy Chelsea

Thất bại 0-3 trước Brighton trên sân AMEX như "giọt nước tràn ly", thách thức sự kiên nhẫn của lãnh đạo cao tầng Chelsea. Đó là trận thua thứ 5 liên tiếp của Chelsea, đồng thời cũng là trận thứ 5 liên tiếp họ không ghi nổi bàn thắng nào – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1912. Thậm chí, ở trận đấu này, Chelsea không có nổi một cú sút trúng đích và chỉ chạm bóng 15 lần trong vòng cấm đối phương.

Trong thông báo chính thức, Chelsea cho biết quyết định sa thải Rosenior "không được đưa ra một cách dễ dàng", nhưng thừa nhận kết quả và màn trình diễn gần đây "không đáp ứng kỳ vọng". Chỉ ít ngày trước, ban lãnh đạo vẫn thể hiện sự ủng hộ với chiến lược gia người Anh, nhưng thất bại 0-3 trước Brighton đã khiến mọi thứ thay đổi.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea - Ảnh 2.

Cảnh ăn mừng chiến thắng vắng dần ở Chelsea dưới thời Rosenior

Rosenior được đưa về từ Strasbourg - đội bóng "anh em" - sau khi Chelsea chia tay Enzo Maresca vào đầu năm 2026. Rosenior chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại Premier League, thế nên không thể giúp Chelsea cải thiện tình hình. Sau 13 trận tại Premier League, đoàn quân dưới quyền ông chỉ giành được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 6 trận, đạt trung bình 1,31 điểm/trận – thành tích kém thứ hai trong số các HLV Chelsea ở thế kỷ 21, chỉ hơn Graham Potter.

Dưới thời Rosenior, Chelsea trở thành đội bóng "cùn" nhất giải: Họ cần tới 41,6 đường chuyền để tạo ra một cú sút, có số pha tấn công trực diện ít nhất và tạo ra mức độ nguy hiểm thấp nhất nếu không tính phạt đền. Những con số cho thấy sự bế tắc toàn diện trong lối chơi.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea - Ảnh 3.

Cole Palmer oằn lưng gánh vác trọng trách ghi bàn ở Chelsea

Trên bảng xếp hạng, Chelsea hiện kém vị trí thứ năm tới 7 điểm, trong khi chỉ hơn Fulham (hạng 12) vỏn vẹn 3 điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận. Theo dự đoán của Opta, cơ hội giành vé dự cúp châu Âu của "The Blues" chỉ còn dưới 12%.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ kết quả trên sân, vấn đề lớn hơn nằm ở nội bộ đội bóng. Theo các nguồn tin thân cận, Rosenior không tạo được sự tôn trọng và kiểm soát phòng thay đồ. 

Những quyết định chiến thuật và lựa chọn nhân sự của ông bị nghi ngờ, khiến các cầu thủ dần mất niềm tin. Một số ý kiến còn cho rằng nhà cầm quân này "chưa đủ tầm" để dẫn dắt một đội bóng lớn như Chelsea.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea - Ảnh 4.

Những quyết định nhân sự sai lầm của Rosenior khiến ông phải trả giá

Mâu thuẫn cũng nảy sinh trong quá trình làm việc, điển hình là vụ việc liên quan đến Enzo Fernández khi tiền vệ này bị kỷ luật nội bộ – chi tiết được cho là càng làm gia tăng căng thẳng trong phòng thay đồ.

Trước mắt, trợ lý Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng – giống như lần thay tướng trước đó – trong khi ban lãnh đạo tìm kiếm giải pháp lâu dài. Một trong những cái tên được nhắc đến là cựu danh thủ Cesc Fàbregas, hiện đang dẫn dắt Como ở Serie A.

Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea - Ảnh 5.

Enzo Maresca từng "bật bãi" khỏi sân Stamford Bridge dù giúp Chelsea giành FIFA Club World Cup

Kể từ khi Todd Boehly và Quỹ Clearlake Capital tiếp quản năm 2022, Chelsea đã thay tới 6 HLV chính thức, gồm Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca và Liam Rosenior – minh chứng cho sự bất ổn kéo dài tại sân Stamford Bridge.

Trong bối cảnh lịch thi đấu còn lại đầy khó khăn, FA Cup – nơi Chelsea chuẩn bị đối đầu Leeds ở bán kết – có thể là "phao cứu sinh" cuối cùng cho một mùa giải đang bên bờ sụp đổ.

Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 5 trận thua liên tiếp

(NLĐO) - Lãnh đạo Chelsea không còn kiên nhẫn với HLV Liam Rosenior khi tuyên bố sa thải ông, chỉ sau 105 ngày nhà cầm quân trẻ này ngồi vào ghế nóng giữa mùa

sa thải HLV FA Cup Chelsea Liam Rosenior ông bầu Todd Boehly
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo