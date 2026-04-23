Đằng sau quyết định sa thải HLV Liam Rosenior của Chelsea

Chelsea tiếp tục gây sốc dư luận làng cầu Anh khi quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ 107 ngày sau khi ký hợp đồng dài hạn với chiến lược gia trẻ tuổi người Anh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh "The Blues" rơi tự do trên bảng xếp hạng và chuẩn bị bước vào bán kết FA Cup gặp Leeds United cuối tuần này.



Liam Rosenior bất lực trong việc vực dậy Chelsea

Thất bại 0-3 trước Brighton trên sân AMEX như "giọt nước tràn ly", thách thức sự kiên nhẫn của lãnh đạo cao tầng Chelsea. Đó là trận thua thứ 5 liên tiếp của Chelsea, đồng thời cũng là trận thứ 5 liên tiếp họ không ghi nổi bàn thắng nào – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1912. Thậm chí, ở trận đấu này, Chelsea không có nổi một cú sút trúng đích và chỉ chạm bóng 15 lần trong vòng cấm đối phương.

Trong thông báo chính thức, Chelsea cho biết quyết định sa thải Rosenior "không được đưa ra một cách dễ dàng", nhưng thừa nhận kết quả và màn trình diễn gần đây "không đáp ứng kỳ vọng". Chỉ ít ngày trước, ban lãnh đạo vẫn thể hiện sự ủng hộ với chiến lược gia người Anh, nhưng thất bại 0-3 trước Brighton đã khiến mọi thứ thay đổi.

Cảnh ăn mừng chiến thắng vắng dần ở Chelsea dưới thời Rosenior

Rosenior được đưa về từ Strasbourg - đội bóng "anh em" - sau khi Chelsea chia tay Enzo Maresca vào đầu năm 2026. Rosenior chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại Premier League, thế nên không thể giúp Chelsea cải thiện tình hình. Sau 13 trận tại Premier League, đoàn quân dưới quyền ông chỉ giành được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 6 trận, đạt trung bình 1,31 điểm/trận – thành tích kém thứ hai trong số các HLV Chelsea ở thế kỷ 21, chỉ hơn Graham Potter.

Dưới thời Rosenior, Chelsea trở thành đội bóng "cùn" nhất giải: Họ cần tới 41,6 đường chuyền để tạo ra một cú sút, có số pha tấn công trực diện ít nhất và tạo ra mức độ nguy hiểm thấp nhất nếu không tính phạt đền. Những con số cho thấy sự bế tắc toàn diện trong lối chơi.

Cole Palmer oằn lưng gánh vác trọng trách ghi bàn ở Chelsea

Trên bảng xếp hạng, Chelsea hiện kém vị trí thứ năm tới 7 điểm, trong khi chỉ hơn Fulham (hạng 12) vỏn vẹn 3 điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận. Theo dự đoán của Opta, cơ hội giành vé dự cúp châu Âu của "The Blues" chỉ còn dưới 12%.

Không chỉ kết quả trên sân, vấn đề lớn hơn nằm ở nội bộ đội bóng. Theo các nguồn tin thân cận, Rosenior không tạo được sự tôn trọng và kiểm soát phòng thay đồ.

Những quyết định chiến thuật và lựa chọn nhân sự của ông bị nghi ngờ, khiến các cầu thủ dần mất niềm tin. Một số ý kiến còn cho rằng nhà cầm quân này "chưa đủ tầm" để dẫn dắt một đội bóng lớn như Chelsea.

Những quyết định nhân sự sai lầm của Rosenior khiến ông phải trả giá

Mâu thuẫn cũng nảy sinh trong quá trình làm việc, điển hình là vụ việc liên quan đến Enzo Fernández khi tiền vệ này bị kỷ luật nội bộ – chi tiết được cho là càng làm gia tăng căng thẳng trong phòng thay đồ.

Trước mắt, trợ lý Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng – giống như lần thay tướng trước đó – trong khi ban lãnh đạo tìm kiếm giải pháp lâu dài. Một trong những cái tên được nhắc đến là cựu danh thủ Cesc Fàbregas, hiện đang dẫn dắt Como ở Serie A.

Enzo Maresca từng "bật bãi" khỏi sân Stamford Bridge dù giúp Chelsea giành FIFA Club World Cup

Kể từ khi Todd Boehly và Quỹ Clearlake Capital tiếp quản năm 2022, Chelsea đã thay tới 6 HLV chính thức, gồm Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca và Liam Rosenior – minh chứng cho sự bất ổn kéo dài tại sân Stamford Bridge.

Trong bối cảnh lịch thi đấu còn lại đầy khó khăn, FA Cup – nơi Chelsea chuẩn bị đối đầu Leeds ở bán kết – có thể là "phao cứu sinh" cuối cùng cho một mùa giải đang bên bờ sụp đổ.