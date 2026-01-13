Real Madrid không dành cho Xabi Alonso





Chưa đầy 8 tháng kể từ ngày trở lại Santiago Bernabeu trong vai trò HLV trưởng, Xabi Alonso đã phải nói lời chia tay Real Madrid ngay sau thất bại cay đắng trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở trận thua mới đây.

Xabi Alonso rời đi khi triết lý không phù hợp với bản sắc của Real Madrid

Alonso đến Real Madrid với danh tiếng lẫy lừng sau kỳ tích cùng Bayer Leverkusen. Tại Bundesliga, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một tập thể pressing tầm cao, gắn kết và kỷ luật, đủ sức lật đổ sự thống trị của Bayern Munich.

Tuy nhiên, như Gaizka Mendieta, cựu danh thủ của Valencia, thẳng thắn nhận định rằng triết lý giúp Alonso thành công tại Đức là thứ bóng đá "chưa bao giờ tồn tại" ở Real Madrid.

Trong lịch sử, "Los Blancos" chưa từng là đội bóng pressing đồng bộ hay phòng ngự bằng tập thể. Họ chiến thắng nhờ khoảnh khắc, nhờ những ngôi sao siêu hạng và nhờ khả năng bùng nổ đúng lúc chứ không phải nhờ một cấu trúc chiến thuật chặt chẽ đến mức máy móc.

Alonso muốn một Real Madrid kiểm soát không gian, giữ cự ly đội hình và phòng ngự từ xa. Nhưng ông thừa hưởng một tập thể được xây dựng xoay quanh các siêu sao hàng đầu như Kylian Mbappe, Vinicius Junior hay Jude Bellingham. Vì vậy, việc yêu cầu tất cả cùng hy sinh vì hệ thống là điều không hề dễ dàng. Và dường như, "Kền kền trắng" chưa từng chơi theo cách Alonso mong muốn. Đó không còn là vấn đề chiến thuật cá nhân mà là bản sắc của cả CLB.

Dẫu vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha không thất bại hoàn toàn. Kylian Mbappe đã đăng trên Instagram lời cảm ơn vì Alonso đã mang lại niềm tin cho anh ngay từ ngày đầu. Arda Guler khẳng định chính cựu thuyền trưởng của Bayer Leverkusen đã giúp anh trưởng thành nhanh hơn. Những lời tri ân ấy cho thấy Alonso là một nhà cầm quân có tầm nhìn, có chiều sâu chuyên môn và khả năng phát triển cầu thủ, điều không phải HLV nào ở Real Madrid cũng làm được.

“Los Blancos” là tập thể chiến thắng bằng khoảnh khắc của các ngôi sao

Nhưng tại Bernabeu, cũng như đa số các CLB lớn khác, thời gian là thứ xa xỉ. Khi kết quả không như kỳ vọng và phong cách thi đấu chưa thuyết phục được ban lãnh đạo, Alonso đã phải rời đi. Trước sự thay đổi đột ngột, "Los Blancos" lập tức quay về lựa chọn quen thuộc là Alvaro Arbeloa, HLV đội trẻ Real Madrid - Castilla - và là người đã dành toàn bộ sự nghiệp huấn luyện tại học viện đào tạo trẻ của "Kền kền trắng".

Có lẽ Mendieta đã đúng khi nói rằng Xabi Alonso sẽ không bao giờ thành công ở Real Madrid. Lý do không phải vì ông kém cỏi, mà vì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chưa bao giờ là mảnh đất lý tưởng cho những HLV theo đuổi triết lý kiểm soát và kỷ luật tuyệt đối.

Với nhà cầm quân 44 tuổi, Bernabeu có thể khép lại quá sớm, nhưng hành trình của ông thì chưa. Huyền thoại Liverpool John Arne Riise tin tưởng, một ngày nào đó "mái nhà cũ" Anfield sẽ là nơi triết lý của Alonso được trao đủ thời gian để nở rộ.



