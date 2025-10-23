HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Tổng giám đốc SJC phải thi hành án theo giá thị trường vàng SJC

Trần Thái

(NLĐO) - Cựu Tổng giám đốc SJC phải thi hành nghĩa vụ dân sự theo giá vàng niêm yết của chính SJC tại thời điểm thi hành án.

Vụ án SJC tiếp tục thu hút sự chú ý khi mới đây, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại TP HCM, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và xem lại nghĩa vụ nộp 10.800 lượng vàng sung công quỹ nhà nước.

Vì sao phải nộp hơn 10.800 lượng vàng?

Tại bản án sơ thẩm tuyên cuối tháng 9 vừa qua, TAND TP HCM đã xử phạt bà Hằng 25 năm tù về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo và những người có liên quan khắc phục hậu quả theo 2 hướng gồm: bồi thường thiệt hại cho SJC và nộp lại khoản thu lợi bất chính cho Nhà nước.

Theo bản án, HĐXX chia nghĩa vụ dân sự thành 2 khoản riêng biệt. Khoản thứ nhất là bồi thường cho SJC gần 21 tỉ đồng (gồm 95 lượng vàng, 3,2 tỉ đồng tiền chiếm đoạt và 1,8 tỉ đồng chi phí sản xuất). Đây là phần thiệt hại mà hành vi tham ô gây ra cho doanh nghiệp. Khoản thứ hai là nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, HĐXX xác định nhóm bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 95 tỉ đồng từ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Số tiền này không thuộc về SJC mà là tài sản của nhà nước nên phải nộp lại toàn bộ.

Cựu Tổng giám đốc SJC phải thi hành án theo giá vàng SJC - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Trong đó, bà Lê Thúy Hằng bị buộc nộp nhiều nhất, gồm 5.411 lượng vàng miếng và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC, tổng cộng hơn 10.800 lượng vàng.

Đáng chú ý, theo HĐXX sơ thẩm, giá trị số vàng này không được quy đổi cố định tại thời điểm tuyên án mà sẽ được xác định theo giá niêm yết của SJC tại quầy vào thời điểm thi hành án.

Cựu tổng giám đốc SJC nói "không trả nổi"!

Trong đơn kháng cáo, bà Hằng cho rằng con số 10.800 lượng vàng là quá sức so với khả năng của bà.

Bà cũng nói rằng số vàng trên được cơ quan tố tụng tính toán dựa trên nhiều đợt sản xuất khác nhau, không hoàn toàn từ hành vi phạm tội trực tiếp của mình.

Thực tế, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo Lê Thuý Hằng, Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) đã nộp tổng số tiền hơn 49 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả của hành vi tham ô tài sản và 1 phần thiệt hại của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 429 lượng vàng, 6 quyền sử dụng đất của bà Hằng và 2 căn hộ của Trần Tấn Phát.

Dự kiến, kết quả phiên phúc thẩm tới đây sẽ làm rõ liệu nghĩa vụ nộp 10.800 lượng vàng có được điều chỉnh hay giữ nguyên như phán quyết của cấp sơ thẩm.

