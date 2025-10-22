Sáng 22-10, giá vàng miếng SJC giảm hơn 6 triệu đồng

Lúc 9 giờ 45 ngày 21-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 6,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Các doanh nghiệp khác cũng bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua lại chênh với công ty SJC 500.000 đồng, như Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức 146 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua giá 147 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp từ 1-2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC mất hơn 6 triệu đồng chỉ trong một ngày

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, Công ty SJC niêm yết mua vào 145,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng, giảm 5,3 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ báo giá mua vào nhẫn trơn thương hiệu PNJ ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao nhất vẫn được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, với 153,5 triệu đồng/lượng mua vào, 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chưa ngừng đà bị bán tháo, đang được giao dịch quanh mức 4.109 USD/ounce.

Chỉ trong 24 giờ, giá vàng rớt thẳng đứng từ vùng 4.380 USD/ounce xuống mức thấp nhất chỉ còn 4.070 USD/ounce, mất hơn 300 USD (tương đương khoảng 7%), là mức giảm theo phiên mạnh nhất trong khoảng 5 năm qua.

Theo giới phân tích, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin mới về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến giá vàng đi xuống; đồng thời khi giá vàng giảm mạnh đã kích hoạt lực bán đồng loạt đẩy kim loại quý lao dốc.

Dù vậy, nếu tính theo năm, giá vàng vẫn đang trong xu hướng đi lên. Sau khi "bốc hơi" khoảng 5,5% chỉ trong một phiên – giá vàng vẫn tăng khoảng 56% kể từ đầu năm tới nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 103,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cũng "đi tàu lượn" trong vài ngày qua



