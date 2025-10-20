HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu tổng giám đốc SJC xin xem xét lại phần nghĩa vụ nộp 11.000 lượng vàng

Trần Thái

(NLĐO) - Cựu tổng giám đốc SJC đã có đơn kháng cáo sau khi bị tuyên án 25 năm tù.

Ngày 20-10, TAND TP HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC, gửi từ trại tạm giam sau khi bị tuyên án 25 năm tù về các tội "Tham ô tài sản” và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong đơn, bà Hằng bày tỏ mong muốn được tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, với lý do tuổi đã cao, cha mẹ đều già yếu, cần người chăm sóc. 

Bà cũng cho rằng trong nhiều năm công tác, bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chiến sĩ thi đua xuất sắc, tích cực tham gia công tác xã hội và từ thiện, trong khi gia đình nội ngoại có nhiều người có công với cách mạng.

tổng giám đốc SJC - Ảnh 1.

Bà Lê Thuý Hằng tại toà

Bị cáo Hằng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần nghĩa vụ dân sự khi bản án sơ thẩm buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Theo bà, đây là số vàng được tính toán cộng dồn từ nhiều đợt sản xuất khác nhau, chứ không phải toàn bộ sản phẩm do hành vi phạm tội trực tiếp tạo ra. Bà Hằng viết trong đơn rằng bà không có khả năng thi hành nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số vàng này.

Bà Hằng cũng trình bày thêm rằng, cơ quan tố tụng cáo buộc bà chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài để chèn vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo ra 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn trái phép. Tuy nhiên, bà cho rằng con số trên thực chất là tổng khối lượng của nhiều đợt quay vòng vốn chứ không phải sản xuất một lần quy mô lớn như cáo buộc.

Bà Lê Thúy Hằng đề nghị toà phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, đánh giá lại mức độ hành vi và hậu quả vụ án, đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng để bà sớm được trở về, tiếp tục cống hiến cho xã hội trong quãng đời còn lại.

