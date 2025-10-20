HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 20-10, giá vàng miếng SJC có diễn biến lạ

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Nhiều công ty vàng lớn và ngân hàng thương mại bất ngờ thu hẹp chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chỉ còn 1 triệu đồng/lượng.

Lúc 9 giờ ngày 20-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, chiều bán ra ổn định so với hôm qua, nhưng chiều mua vào tăng thêm 500.000 đồng.

Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng được các công ty như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và một số ngân hàng Eximbank, ACB, Sacombank niêm yết vào sáng nay. 

TIN LIÊN QUAN

Diễn biến này đưa chênh lệch giá mua vào - bán ra chỉ còn 1 triệu đồng, thay vì 2-3 triệu đồng những ngày biến động mạnh vừa qua. 

Giá vàng miếng SJC chững lại từ cuối tuần qua, sau khi lập đỉnh ở 153 triệu đồng/lượng tại các công ty vàng lớn.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% giảm nhẹ về quanh 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Diễn biến giá vàng miếng SJC ngày 20 - 10: Chênh lệch giảm đáng kể - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng

Giá vàng trong nước biến động trong vùng hẹp, bất chấp giá thế giới có phiên cuối tuần lao dốc rất mạnh. Tới lúc 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.264 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 40 USD/ounce so với giá mở cửa đầu buổi sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế đang biến động mạnh, sau khi lao dốc cả trăm USD/ounce vào cuối tuần qua. Theo giới phân tích, giá vàng thế giới đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng trong nhiều tuần liên tiếp.

Trả lời Kitco, ông Alex Kuptsikevich, chiến lược gia thị trường tại FxPro, cho biết chưa bao giờ giá vàng có giai đoạn tăng trưởng liên tiếp kéo dài 10 tuần. Hiện, giá vàng đã có chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp và đang ở vùng mua quá mức.

Một số chuyên gia phân tích khác cũng nêu mỗi lần giá vàng tăng trong 7 tuần liên tiếp – sau có đợt giảm 4 tuần sau đó. Thực tế, các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời khiến giá vàng lao dốc vào cuối tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC ngày 20 - 10: Chênh lệch giảm đáng kể - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC tại công ty SJC sáng nay


