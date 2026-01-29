HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bỏ hoang toà tháp hơn 1.245 tỉ đồng hàng chục năm sau khởi công, cựu Tổng giám đốc VICEM, Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù.

Ngày 29-1, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Cựu Tổng giám đốc VICEM bị đề nghị 15 - 17 năm tù cho Vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (ngồi xe lăn) tại toà

Theo đó, VKSND đề nghị mức án với cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh 11-12 năm tù cho tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4-5 năm tù cho tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) bị đề nghị 11-13 năm tù và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 14-16 năm cùng 2 tội danh nêu trên.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo còn lại bị đề nghị 24 tháng tù treo đến 9 năm tù.

Đại diện VKSND đánh giá nguyên nhân sai phạm tại VICEM xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu nên đã lập thẩm định phê duyệt đầu tư với các tiêu chí tài chính mang tính chủ quan, không đúng quy định.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi và dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, sử dụng, thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế. Nguyên nhân khác, do dàn cựu lãnh đạo này đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.

Cựu Tổng giám đốc VICEM bị đề nghị 15 - 17 năm tù cho Vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Nguyên tắc xử lý là nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giữ vai trò chính, cân nhắc giảm nhẹ bị cáo có vai trò không đáng kể, không hưởng lợi. Bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và gây thất thoát lãng phí của vụ án nên cần có mức hình phạt cao nhất.

Theo cơ quan công tố, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng này, dàn lãnh đạo đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỉ đồng và 2.743 tỉ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6-5-2011 đến ngày 9-8-2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện một gói thầu bị cáo Ngọc Anh câu kết cùng bị cáo Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

ECON được gian lận để trúng thầu dự án của VICEM và được VICEM thanh toán hơn 144 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỉ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỉ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỉ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỉ đồng để chia cho dàn lãnh đạo VICEM hưởng lợi cá nhân.

đấu thầu tài sản nhà nước xi măng thất thoát lãng phí Tổng công ty VICEM
    Thông báo