Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh lĩnh án 15 năm tù

Chiều 3-2, TAND TP Hà Nội tuyên án với các bị cáo trong vụ án lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Cùng 2 tội danh này, bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, bị tuyên phạt 11 năm tù; Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM, lãnh án 12 năm 6 tháng tù. Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung, lĩnh án 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 9 năm tù về một trong 2 tội danh nêu trên. Trong đó, Chủ tịch Công ty ECON (nhà thầu thi công dự án) Đỗ Đình Thu được trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Theo bản án sơ thẩm, sai phạm trong vụ án xuất phát từ mong muốn của các lãnh đạo VICEM về một trụ sở khang trang, sạch đẹp, không có động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị cáo đã có nhiều vi phạm trong hoạt động quản lý tài sản công cũng như đấu thầu, dù biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hậu quả khiến dự án đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể nghiệm thu, thanh toán, đưa vào sử dụng.

Về vai trò cá nhân, tòa nhận định cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung là người có vai trò cao nhất về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo biết các số liệu được lập khống nhưng vẫn ký nhiều văn bản, phê duyệt tổng mức đầu tư cao hơn giấy chứng nhận nhưng không điều chỉnh theo quy định; biết dự án không hiệu quả nhưng vẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ...

Hành vi của bị cáo Chung cùng các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vụ án không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận; xâm phạm đến tính đúng đắn, minh bạch của công tác quản lý đấu thầu.

Theo cáo buộc, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, do vậy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội, các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị can khác trong vụ án đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Theo VKSND, các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26-12-2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến Dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6-5-2011 đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty ECON, thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công gói thầu.

Trong quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần VICEM thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,25 tỉ đồng theo thỏa thuận, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.



