Quốc tế

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển sang xạ trị ung thư

Lạc Chi

(NLĐO) - Ông Joe Biden đang trải qua xạ trị kết hợp điều trị hormone trong kế hoạch chữa ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 11-10, Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang bước vào giai đoạn mới trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán hồi tháng 5-2025.

"Là một phần trong kế hoạch điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông Biden đang được xạ trị và điều trị hormone" - văn phòng ông Biden thông tin.

Ông Biden phải xạ trị - Ảnh 1.

Ông Joe Biden khi còn giữ chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AP.

Theo nguồn thạo tin của NBC News, việc xạ trị dự kiến kéo dài trong 5 tuần, đánh dấu bước tiến mới trong phác đồ điều trị. Trước đó, ông Joe Biden đã sử dụng thuốc hormone dạng viên được một thời gian.

Tháng 9 vừa qua, ở vào tuổi 82, ông Biden cũng đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư da theo phương pháp Mohs. Trong các lần xuất hiện trước công chúng khi đó, ông mang miếng băng lớn trên trán. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ riêng khẳng định rằng "toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công" và "không cần điều trị thêm".

Thông tin về tình hình sức khỏe của ông Biden được công bố công khai từ tháng 5, khi ông tiết lộ rằng mình mắc dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn đến xương. Văn phòng của ông cho biết khi đó, đội ngũ y tế đang xem xét nhiều phương án để đảm bảo "kiểm soát hiệu quả" căn bệnh.

Trên mạng xã hội X, ông Biden từng viết sau khi công bố chẩn đoán: "Ung thư chạm đến tất cả chúng ta. Giống nhiều người, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi ta từng tổn thương. Cảm ơn vì đã nâng đỡ chúng tôi bằng tình yêu và sự ủng hộ".

Theo người phát ngôn, cựu tổng thống Mỹ "vẫn đang ổn định" trong tiến trình điều trị. Ông sẽ tròn 83 tuổi vào tháng tới.

Ông Biden rời Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay, chỉ vài tháng sau khi tuyên bố ngừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay mình tranh cử. Giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông chịu nhiều áp lực bởi các ý kiến cho rằng tuổi tác và sức khỏe khiến ông không đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Gia đình ông Biden nhiều lần phủ nhận thông tin này.

Cựu tổng thống Mỹ hiện vẫn duy trì một số hoạt động công chúng ở mức hạn chế. Hồi tháng 4, ông có bài phát biểu đầu tiên sau khi rời nhiệm sở tại hội nghị của một tổ chức ủng hộ người khuyết tật.

Việc ông Biden tiếp tục công khai tình trạng sức khỏe được cho là nhằm thể hiện sự minh bạch và duy trì niềm tin của công chúng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tiến triển của đợt điều trị xạ trị, song đội ngũ y tế của ông cho biết các biện pháp đang "được theo dõi chặt chẽ và phản hồi tốt".

