Quốc tế

Khó tin với “tuổi tim mạch” của Tổng thống Donald Trump

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có “tuổi tim mạch” trẻ hơn 14 năm so với “tuổi sinh học” thực tế và sức khỏe tổng quát của ông được đánh giá … xuất sắc.

Nhà Trắng ngày 10-10 công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ của Tổng thống Donald Trump. Đây là lần khám sức khỏe thứ hai của chủ nhân Nhà Trắng trong năm 2025.

Bác sĩ riêng Sean Barbabella cho biết Tổng thống Donald Trump "duy trì tình trạng sức khỏe xuất sắc với thể lực, hô hấp, thần kinh và tim mạch đều mạnh mẽ".

Báo cáo gửi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt còn nhấn mạnh chỉ số "tuổi tim mạch" của ông Donald Trump trẻ hơn khoảng 14 năm so với "tuổi sinh học" thực tế. Điều này có nghĩa hệ tim mạch của vị tổng thống 79 tuổi đang hoạt động như một người chỉ mới …65 tuổi.

Việc đo "tuổi tim mạch" được xác định thông qua điện tâm đồ, phản ánh khả năng hoạt động của hệ tuần hoàn, theo Independent.

Khó tin với “tuổi tim mạch” của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump có sức khoẻ tim mạch đáng kinh ngạc. Ảnh: X

Buổi kiểm tra diễn ra tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland, nơi thường phục vụ cho các đời tổng thống Mỹ. Ngoài việc thăm khám, Tổng thống Donald Trump cũng gặp gỡ và phát biểu trước các binh sĩ tại đây.

Chuyến kiểm tra này diễn ra chỉ 6 tháng sau cuộc khám sức khỏe toàn diện hồi tháng 4. Khi đó, báo cáo Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump cao 1m90, nặng 102 kg, có cholesterol cao nhưng được kiểm soát tốt, đồng thời duy trì phong độ thể lực nhờ chơi golf thường xuyên. 

Nhà Trắng hồi tháng 7 từng tiết lộ tổng thống Mỹ bị sưng nhẹ ở chân và bầm tay phải do "suy tĩnh mạch mạn tính" – tình trạng lành tính phổ biến ở người cao tuổi.

Bác sĩ Barbabella cũng cho biết vết bầm ở tay ông Donald Trump là do kích ứng mô mềm nhẹ vì bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin, loại thuốc nằm trong "phác đồ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn" của Tổng thống Donald Trump.

Lãnh đạo Mỹ hiện đã trải qua các xét nghiệm sàng lọc bệnh, tiêm vắc xin cúm định kỳ và liều tăng cường COVID-19 nhằm chuẩn bị cho chuyến công du quốc tế sắp tới.

