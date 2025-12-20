Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần đảm bảo minh bạch, hiệu quả và bền vững

Ngày 19-12, quỹ Khởi Sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết tổ chức hội thảo K-Talk 3 - 2025 với chủ đề "Quy trình cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai: Vấn đề và bài học kinh nghiệm".

Hội thảo K-Talk 3 - 2025 được tổ chức với chủ đề "Quy trình cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai: Vấn đề và bài học kinh nghiệm".

Đại diện Hội Chữ thập đỏ trao thư cảm ơn và bằng khen cho đại diện quỹ Khởi Sự Từ Tâm.

Được tổ chức trong bối cảnh công tác cứu trợ sau các đợt bão lũ nghiêm trọng tại miền Trung năm 2025 đặt ra nhiều thách thức mới, hội thảo là diễn đàn để các bên cùng nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được trong hoạt động cứu trợ thiên tai thời gian qua.

Từ đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình cứu trợ trong tương lai. Đồng thời, hội thảo cũng góp phần tạo không gian trao đổi học thuật và thực tiễn cởi mở, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.

Các khách mời, đại biểu tham dự buổi hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Phú Đức, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Oanh, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, nhận định thời gian qua, bên cạnh những điểm sáng trong các hoạt động cứu trợ cũng tồn tại song song nhiều bất cập.

Thông qua hội thảo, ông Nguyễn Phú Đức cũng như quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã bày tỏ mong muốn cùng các cơ quan, các chuyên gia, các tổ chức xã hội góp phần xây dựng, thử nghiệm và cho phát triển dần các bộ quy trình cứu trợ khẩn cấp. Theo ông, việc xây dựng một quy trình cứu trợ bài bản, minh bạch và có khả năng nhân rộng là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân sau thiên tai.

Ông Nguyễn Phú Đức, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Oanh, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh đó, đại diện quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức thiện nguyện, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và báo chí trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo và hoạt động thiện nguyện.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phát biểu tại hội thảo.

Xác định "việc làm từ thiện không chỉ đơn giản là làm từ thiện mà là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội", Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, khẳng định các hoạt động cứu trợ của quỹ được thực hiện hướng đến tinh thần phụng sự. Đó là sự cho đi với cái tâm và tấm lòng chia sẻ nhưng vẫn đảm bảo luôn nhanh chóng, kịp thời, sát sao với thực tế. Bà cũng bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo vừa qua.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh điểm sáng là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc mạnh mẽ, công tác cứu trợ vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu sự phối hợp đồng bộ, chồng chéo nguồn lực, khó khăn trong khâu đánh giá nhu cầu và đảm bảo tính minh bạch, bền vững sau cứu trợ...

Qua đó, các tham luận và ý kiến tại hội thảo tập trung vào vai trò phối hợp giữa các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và cộng đồng địa phương trong công tác cứu trợ và tiếp nhận cứu trợ. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa quy trình, phân công rõ trách nhiệm và ứng dụng dữ liệu trong công tác cứu trợ.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Cố vấn Truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trình bày về Quy trình cứu trợ khẩn cấp của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tại hội thảo.

Phiên thảo luận tại hội thảo được chủ trì bởi nhà báo Nguyễn Đức Liên, Cố vấn Truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm và nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu, khách mời đã đưa ra nhiều ý kiến về các hoạt động cứu trợ. Đa phần các ý kiến đã nêu lên quan điểm cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc "trao quà - hỗ trợ khẩn cấp" mà còn cần hướng đến việc phải hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng thời điểm, có sự theo dõi và đánh giá tác động lâu dài đối với cộng đồng bị ảnh hưởng.

Ông Võ Văn Thiện, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và Nhà báo Huỳnh Thanh Đông Trưởng bộ phận từ thiện xã hội Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên phát biểu, nếu ý kiến tại hội thảo.

Ông Vũ Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM và ông Nguyễn Đình Hậu, Sáng lập Chi hội Sen Vàng Yêu thương, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM phát biểu, nếu ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam khẳng định, hoạt động cứu trợ trong tình huống khẩn cấp rất cần một cơ chế điều phối thống nhất, có đầu mối cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, nhu cầu thiết yếu, mức độ thiệt hại tại từng khu vực để tránh trùng lặp, dàn trải nguồn lực.

Nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam phát biểu kết luận hội thảo.

"Sự điều phối là cần thiết để đảm bảo hiệu quả, bảo đảm cứu trợ đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhu cầu thiết yếu người dân cần, minh bạch và an toàn, hạn chế rủi ro cho cả người đi cứu trợ và người được cứu trợ" - nhà báo Chu Ninh nhấn mạnh.