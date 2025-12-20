Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần đảm bảo minh bạch, hiệu quả và bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần đảm bảo minh bạch, hiệu quả và bền vững

Huyền Trân

(NLĐO) - Những bài học rút ra từ các hoạt động cứu trợ vừa qua cho thấy sự cần thiết phải xây dựng một quy trình cứu trợ thống nhất

Ngày 19-12, quỹ Khởi Sự Từ Tâm - Tập đoàn Kim Oanh phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết tổ chức hội thảo K-Talk 3 - 2025 với chủ đề "Quy trình cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai: Vấn đề và bài học kinh nghiệm".

- Ảnh 1.

Hội thảo K-Talk 3 - 2025 được tổ chức với chủ đề "Quy trình cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai: Vấn đề và bài học kinh nghiệm".

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 1.
Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 2.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ trao thư cảm ơn và bằng khen cho đại diện quỹ Khởi Sự Từ Tâm.

Được tổ chức trong bối cảnh công tác cứu trợ sau các đợt bão lũ nghiêm trọng tại miền Trung năm 2025 đặt ra nhiều thách thức mới, hội thảo là diễn đàn để các bên cùng nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được trong hoạt động cứu trợ thiên tai thời gian qua. 

Từ đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình cứu trợ trong tương lai. Đồng thời, hội thảo cũng góp phần tạo không gian trao đổi học thuật và thực tiễn cởi mở, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 3.

Quang cảnh hội thảo.

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 4.

Các khách mời, đại biểu tham dự buổi hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Phú Đức, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Oanh, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, nhận định thời gian qua, bên cạnh những điểm sáng trong các hoạt động cứu trợ cũng tồn tại song song nhiều bất cập. 

Thông qua hội thảo, ông Nguyễn Phú Đức cũng như quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã bày tỏ mong muốn cùng các cơ quan, các chuyên gia, các tổ chức xã hội góp phần xây dựng, thử nghiệm và cho phát triển dần các bộ quy trình cứu trợ khẩn cấp. Theo ông, việc xây dựng một quy trình cứu trợ bài bản, minh bạch và có khả năng nhân rộng là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân sau thiên tai.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phú Đức, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Oanh, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh đó, đại diện quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức thiện nguyện, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và báo chí trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo và hoạt động thiện nguyện.

- Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phát biểu tại hội thảo.

Xác định "việc làm từ thiện không chỉ đơn giản là làm từ thiện mà là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội", Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, khẳng định các hoạt động cứu trợ của quỹ được thực hiện hướng đến tinh thần phụng sự. Đó là sự cho đi với cái tâm và tấm lòng chia sẻ nhưng vẫn đảm bảo luôn nhanh chóng, kịp thời, sát sao với thực tế. Bà cũng bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo vừa qua.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh điểm sáng là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc mạnh mẽ, công tác cứu trợ vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu sự phối hợp đồng bộ, chồng chéo nguồn lực, khó khăn trong khâu đánh giá nhu cầu và đảm bảo tính minh bạch, bền vững sau cứu trợ... 

Qua đó, các tham luận và ý kiến tại hội thảo tập trung vào vai trò phối hợp giữa các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và cộng đồng địa phương trong công tác cứu trợ và tiếp nhận cứu trợ. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa quy trình, phân công rõ trách nhiệm và ứng dụng dữ liệu trong công tác cứu trợ.

- Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Cố vấn Truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trình bày về Quy trình cứu trợ khẩn cấp của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tại hội thảo.

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 5.

Phiên thảo luận tại hội thảo được chủ trì bởi nhà báo Nguyễn Đức Liên, Cố vấn Truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm và nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu, khách mời đã đưa ra nhiều ý kiến về các hoạt động cứu trợ. Đa phần các ý kiến đã nêu lên quan điểm cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc "trao quà - hỗ trợ khẩn cấp" mà còn cần hướng đến việc phải hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng thời điểm, có sự theo dõi và đánh giá tác động lâu dài đối với cộng đồng bị ảnh hưởng.

- Ảnh 8.

Ông Võ Văn Thiện, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội thảo.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và Nhà báo Huỳnh Thanh Đông Trưởng bộ phận từ thiện xã hội Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên phát biểu, nếu ý kiến tại hội thảo.

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 6.
Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 7.

Ông Vũ Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM và ông Nguyễn Đình Hậu, Sáng lập Chi hội Sen Vàng Yêu thương, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM phát biểu, nếu ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam khẳng định, hoạt động cứu trợ trong tình huống khẩn cấp rất cần một cơ chế điều phối thống nhất, có đầu mối cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, nhu cầu thiết yếu, mức độ thiệt hại tại từng khu vực để tránh trùng lặp, dàn trải nguồn lực. 

Cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai cần có quy trình đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững - Ảnh 8.

Nhà báo Chu Ninh, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Đại Đoàn Kết khu vực phía Nam phát biểu kết luận hội thảo.

"Sự điều phối là cần thiết để đảm bảo hiệu quả, bảo đảm cứu trợ đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhu cầu thiết yếu người dân cần, minh bạch và an toàn, hạn chế rủi ro cho cả người đi cứu trợ và người được cứu trợ" - nhà báo Chu Ninh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Kim Oanh Group hợp tác đối tác công nghệ, tiên phong ứng dụng AI và Robotic quản lý vận hành dự án

Kim Oanh Group hợp tác đối tác công nghệ, tiên phong ứng dụng AI và Robotic quản lý vận hành dự án

Kim Oanh Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với AirCity, thành lập liên doanh K-City quản lý vận hành bất động sản, đặc biệt tại phân khúc nhà ở xã hội.

Chủ tịch tập đoàn Kim Oanh: "Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời"

(NLĐO) -Tính đến nay, Kim Oanh đang phát triển 18.500 căn hộ nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh

(NLĐO) - Tập đoàn Kim Oanh sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 mà còn đón nhận các trường hợp đặc biệt khác.

hội thảo Kim Oanh Group quy trình cứu trợ Báo Đại Đoàn Kết Qũy Khởi Sự Từ Tâm K-Talk 3 - 2025 Quy trình cứu trợ cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo