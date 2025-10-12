HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Bất động sản

Chủ tịch tập đoàn Kim Oanh: "Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời"

Sơn Nhung

(NLĐO) -Tính đến nay, Kim Oanh đang phát triển 18.500 căn hộ nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028

Tại Hội nghị về đột phá phát triển nhà ở xã hội toàn quốc do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 11-10, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, đã có chia sẻ về hành trình 17 năm gắn bó với lĩnh vực bất động sản và đặc biệt là tâm huyết dành cho phân khúc nhà ở xã hội, nơi bà gọi là "hành trình vì hạnh phúc của người lao động".

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đã được triển khai

"Một tổ ấm nhỏ có thể chắp cánh cho những ước mơ lớn của người lao động" - bà Kim Oanh mở đầu bài phát biểu bằng một câu nói giản dị nhưng chứa đựng triết lý sống và làm nghề của cả tập đoàn. Với bà, mỗi căn nhà không chỉ là tài sản mà là nền tảng để hàng triệu người Việt Nam dựng xây tương lai.

Bà Kim Oanh cho biết 3 năm qua, Kim Oanh Group đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung với hơn 4.000 sản phẩm, giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn, hướng đến đối tượng là người lao động và công nhân có nhu cầu ở thật. 

Hưởng ứng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, tập đoàn đang triển khai hàng loạt dự án tại TP HCM và Đồng Nai, hai địa phương có nhu cầu cấp bách nhất hiện nay. "Làm nhà ở xã hội không phải để kiếm lời mà để sẻ chia, cống hiến, thực hiện trách nhiệm xã hội với đất nước – đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước" - bà Kim Oanh chia sẻ.

Một trong những dấu ấn đậm nét của Tập đoàn Kim Oanh là việc tiên phong áp dụng chuẩn nhà ở xã hội Singapore, hợp tác cùng Tập đoàn Surbana Jurong – đơn vị hàng đầu thế giới về quy hoạch đô thị và hạ tầng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh và tâm huyết với nhà ở xã hội tại Kim Oanh Group - Ảnh 3.

Một dự án nhà ở thương mại kết hợp nhà ở xã hội đang được tập đoàn Kim Oanh triển khai

Dự án đầu tiên trong chuỗi này là K-Home New City (26,69 ha) tại Bình Dương (cũ), gồm 3.310 sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng, dự kiến bàn giao từ tháng 11-2025. Chỉ trong hai tháng 8 và 9 vừa qua, tập đoàn đã khởi công 4 dự án tại Đồng Nai với 7.500 căn hộ, đồng thời chuẩn bị triển khai thêm 7.000 căn tại TP HCM và Đồng Nai.

Tính đến nay, Kim Oanh đang phát triển 18.500 căn hộ nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028, thể hiện rõ tầm nhìn và năng lực của doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu an cư bền vững cho người dân.

Nhà ở xã hội nhưng chất lượng không hề "xã hội"

Bà Kim Oanh nhấn mạnh điểm đặc biệt của các dự án Kim Oanh không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở triết lý "xây nhà để ở, chứ không chỉ để bán". Toàn bộ dự án được quy hoạch tiện ích đồng bộ, có trường học, hồ bơi, khu vui chơi, thể thao, công viên, siêu thị và phòng khám. Mỗi khu đô thị đều được thiết kế để cư dân cảm nhận được sự văn minh, an toàn và thân thiện với môi trường.

Tập đoàn cũng áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% điện, nước và giảm phát thải carbon; thiết kế căn hộ thông minh, thông gió tự nhiên; tự sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, chính sách thanh toán được bà Kim Oanh gọi là "nhân văn nhất thị trường" khi người mua chỉ cần trả 5–10% (tương ứng 35–70 triệu đồng) để nhận nhà, sau đó trả góp khoảng 3 triệu đồng/tháng đến khi đủ 20%, phần còn lại được vay ngân hàng ưu đãi. "Chúng tôi không chỉ xây nhà để ở, mà còn kiến tạo cộng đồng – môi trường sống – niềm tự hào an cư cho hàng ngàn người lao động" - bà Kim Oanh nói.

Gỡ vướng cho chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị, bà Kim Oanh cũng đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực để tháo gỡ khó khăn, giúp chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm đạt mục tiêu. Bà cho biết gói tín dụng 120.000 tỉ đồng hiện giải ngân rất chậm, khiến nhiều dự án hoàn thiện nhưng người dân chưa được vay để nhận nhà. "Dự án của chúng tôi đã gần hoàn thiện, song đến nay mới được giải ngân 200 tỉ đồng. Tôi tha thiết kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn để doanh nghiệp có năng lực được tiếp cận vốn nhanh hơn, và người dân sớm được nhận nhà" - bà Kim Oanh nói.

Ngoài ra, bà Kim Oanh đề xuất rút ngắn quy trình vay vốn, cho phép tăng diện tích căn hộ lên 90–100 m² phù hợp với các gia đình đa thế hệ, và cho phép xây nhà thấp tầng ở khu vực xa trung tâm, nơi người dân chưa quen sống trong căn hộ cao tầng.

Đặc biệt, bà mong muốn Chính phủ giao thêm quỹ đất sạch cho doanh nghiệp có năng lực, để doanh nghiệp "cam kết giảm giá, rút ngắn tiến độ và bàn giao sớm hơn kế hoạch".

Kim Oanh Group cũng sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp có quỹ đất nhưng thiếu kinh nghiệm hoặc vốn để cùng phát triển nhà ở xã hội theo mô hình chuẩn Singapore.

Chính thức nâng trần thu nhập 40 triệu đồng/tháng cho vợ chồng mua nhà ở xã hội

Chính thức nâng trần thu nhập 40 triệu đồng/tháng cho vợ chồng mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Chính phủ nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

Thủ tướng: Nhà ở xã hội không phải nằm ở "nơi khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo"

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không có tỉnh nào không có nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy".

Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Bên cạnh điều kiện thu nhập, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình có từ 3 con trở lên.

bất động sản nhà ở xã hội phát triển nhà ở xã hội dự án nhà ở xã hội dự án nhà ở lĩnh vực bất động sản trách nhiệm xã hội
