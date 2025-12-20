HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đã bắt được con vật liên tiếp tấn công người dân ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Con voọc đen Hà Tĩnh thường xuyên xuống khu dân cư Nam Ba Đồn (Quảng Trị) kiếm ăn, rồi tấn công làm ít nhất 4 người dân bị thương - đã bị bắt

Đã bắt được voọc đen Hà Tĩnh tấn công người dân Quảng Trị an toàn - Ảnh 1.

Con voọc đen Hà Tĩnh thường xuyên xuống khu dân cư Nam Ba Đồn (Quảng Trị) tấn công người dân đã bị bắt giữ.

Ngày 19-12, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng một cá thể voọc đen Hà Tĩnh do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể voọc nặng khoảng 5kg, sức khỏe ổn định. Trước đó, con vật hoang dã này sống cạnh lèn đá giáp khu dân cư thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn, thường xuyên di chuyển xuống khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn.

Thời gian gần đây, con voọc này có biểu hiện hung dữ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là trẻ nhỏ. Để phòng ngừa sự cố đáng tiếc, một số người dân địa phương đã đặt bẫy, bắt giữ cá thể voọc và nhanh chóng giao nộp cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, Công an xã Nam Ba Đồn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, UBND xã Nam Ba Đồn và anh Lê Xuân Quân (người trực tiếp giao nộp) hoàn tất các thủ tục, bàn giao cá thể voọc đen Hà Tĩnh cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 13-12, cháu L.Q.N. (SN 2018, trú xã Nam Ba Đồn) được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp ở vùng mặt và đầu, kèm theo chảy máu.

Gia đình nạn nhân - cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, cháu N. đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị con voọc này từ khu vực lèn đá gần khu dân cư lao xuống tấn công. Theo người dân địa phương, con voọc đen này thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư để kiếm ăn và trước đó đã từng tấn công, làm bị thương ít nhất 4 người dân.

Voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) là loài động vật hoang dã quý hiếm, được xếp vào danh mục nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện gần khu dân cư không tự ý tiếp cận, xua đuổi hoặc săn bắt, mà cần kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan kiểm lâm để xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ động vật hoang dã.


