Vết thương do con khỉ gây ra với cháu bé.

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công với thương tích nghiêm trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng 13-12, cháu L.Q.N (SN 2018; trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp ở vùng mặt và đầu, kèm chảy máu.

Gia đình cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, cháu L.Q. N. đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang từ khu vực lèn đá gần khu dân cư lao vào tấn công. Con khỉ này thường xuyên xuống khu dân cư kiếm ăn và trước đó đã từng tấn công, làm bị thương 4 người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bé gái được sơ cứu tại trạm y tế địa phương rồi chuyển đến Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2x3 cm, bờ nham nhở, xung quanh bầm tím; vùng da đầu có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương, sử dụng kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm đau; đồng thời được chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván và phòng bệnh dại theo phác đồ.

Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc; tình trạng sức khỏe cháu bé dần ổn định.