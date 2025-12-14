HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khỉ hoang tấn công, bé gái 7 tuổi nhập viện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khi đang chơi ở sân nhà, bé gái 7 tuổi bất ngờ bị khỉ hoang tấn công, gây nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng mặt và đầu.

Khỉ hoang tấn công bé gái 7 tuổi ở Quảng Trị , nhập viện khẩn cấp - Ảnh 1.

Vết thương do con khỉ gây ra với cháu bé.

Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công với thương tích nghiêm trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng 13-12, cháu L.Q.N (SN 2018; trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp ở vùng mặt và đầu, kèm chảy máu.

Gia đình cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, cháu L.Q. N. đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang từ khu vực lèn đá gần khu dân cư lao vào tấn công. Con khỉ này thường xuyên xuống khu dân cư kiếm ăn và trước đó đã từng tấn công, làm bị thương 4 người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bé gái được sơ cứu tại trạm y tế địa phương rồi chuyển đến Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2x3 cm, bờ nham nhở, xung quanh bầm tím; vùng da đầu có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương, sử dụng kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm đau; đồng thời được chỉ định tiêm phòng vaccine uốn ván và phòng bệnh dại theo phác đồ.

Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc; tình trạng sức khỏe cháu bé dần ổn định.

Tin liên quan

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu dân, doanh nghiệp

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu dân, doanh nghiệp

(NLĐO) - Người đứng đầu cơ quan tại Quảng Trị sẽ bị xử lý nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Trộm ô tô đi đón bạn gái ở quán nhậu, thanh niên 20 tuổi bị bắt giam

(NLĐO) - Sau khi đột nhập nhà dân trộm tiền và ô tô Toyota Yaris, Lê Văn Hoàng (20 tuổi, ở Quảng Trị) lái xe vừa lấy cắp đến quán nhậu đón bạn gái về nhà.

Bí mật sau "chuyến hàng" của người phụ nữ trên sông Kiến Giang

(NLĐO) - Công an xác định "chuyến hàng" trên thuyền là cát lòng sông Kiến Giang vừa được người phụ nữ tổ chức khai thác trái phép - để vận chuyển đi tiêu thụ.

