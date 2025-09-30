Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà

Ngày 30-9, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết một con voọc chà vá chân nâu trưởng thành bị mắc bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà vừa được giải cứu thành công. Đây là loài linh trưởng quý hiếm, được mệnh danh là "nữ hoàng" của các loài linh trưởng.

Con voọc này được một nhóm nhiếp ảnh gia phát hiện khi đang mắc vào sợi cáp bẫy treo trên cây sung vào sáng cùng ngày.

Giải cứu voọc chà vá chân nâu bị mắc bẫy trên bán đảo Sơn Trà. CLIP: Phạm Phùng

Chiếc bẫy siết chặt vào chân trước khiến con vật bị thương và không thể di chuyển. Nhận thấy tình huống nguy cấp, một nhiếp ảnh gia trong nhóm đã leo lên cây, dùng kiềm cắt đứt sợi cáp, giải thoát cho voọc.

Voọc chà vá chân nâu bị mắc bẫy trên cây sung. Ảnh: Phạm Phùng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình trạng và xác nhận con voọc đã an toàn. Theo nhận định, loại bẫy này thường được dùng để bắt sóc nhưng voọc vô tình vướng phải khi đang ăn quả sung.



Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) đang nằm trong danh mục nguy cấp tại Việt Nam và thế giới. Với bộ lông nhiều màu sắc rực rỡ, loài này được quốc tế tôn vinh là "nữ hoàng linh trưởng".

Trên bán đảo Sơn Trà hiện ghi nhận hơn 1.300 cá thể sinh sống, trở thành quần thể voọc chà vá chân nâu lớn nhất còn lại trên hành tinh.