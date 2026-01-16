HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ở phường Nam Hồng Lĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sau quá trình tích cực truy tìm, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại phường Nam Hồng Lĩnh rồi bỏ trốn.

Chiều 16-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an các phường, xã Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Đức Quang, Cẩm Hưng, Cẩm Bình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thành công đối tượng Trần Chí Bảo (SN 2001, ngụ thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Bắt giữ thành công nghi can gây ra vụ cướp tài sản rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Bảo bị bắt giữ khi đang lẫn trốn (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Trần Chí Bảo được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản vào đêm 14, rạng sáng 15-1, tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sáng 16-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo truy tìm nghi phạm này.


Hà Tĩnh: Bắt giữ thành công nghi can gây ra vụ cướp tài sản rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Hình ảnh Bảo trước lúc gây án


lực lượng chức năng công an tỉnh phòng cảnh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh
